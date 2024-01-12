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港聞二

林健鋒葉劉促「撤辣」 新民黨倡徵奢侈品稅開源

【明報專訊】經民聯林健鋒及身兼行會成員的新民黨葉劉淑儀昨日同向政府提出樓市「撤辣」，撤銷買家印花稅和新住宅印花稅，以穩定樓市。面對政府財赤，新民黨提出開徵「超級奢侈品稅」，針對私人飛機和遊艇等指定商品開徵奢侈品稅。

新民黨成員昨向財政司長陳茂波提交財政預算案建議。常務副主席黎棟國敦促政府在預算案說明如何處理財赤。對於開源，黎提出可仿效馬來西亞及加拿大等，研究開徵超級奢侈品稅。該黨建議市民在購買製造大量碳排放的奢侈品，例如長度15米以上的私人遊艇及飛機時可徵新稅。

加拿大自2022年起向10萬加元（約58萬港元）價值的汽車、飛機，以及價值25萬加元（約148萬港元）的船徵收總價值10%的稅款，加拿大財政部今年3月報告預計，新稅種導致約400至800多人失業。

葉劉淑儀提出政府應全面樓市「撤辣」，撤銷買家印花稅和新住宅印花稅，減輕有意置業者的財政壓力，穩定樓市。該黨又提出政府可進一步下調股票印花稅，以刺激股票市場交投。

經民聯反陸路離境稅 指因小失大

經民聯則提出125項預算案建議，林健鋒稱該黨除了要求全面「撤辣」激活樓市，還表明反對開徵陸路離境稅或資產增值稅等，以免「因小失大」，「若加稅必定會影響投資，損害旅遊業和本土經濟，是得不償失，特別是離境稅。大家都知道收得幾多，不但破壞兩地感情亦阻礙交流，非常不智」。

另外，立法會昨日通過無約束力議員議案，促請政府關注中產需要，有議員提出設外傭免稅額、調整薪俸稅階等。財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應，政府要審慎理財，嚴格控制政府開支增長和探討增加收入，對於聘外傭扣稅，必須小心審視對公共財政影響，以及是否符合稅制簡單和公平的原則；至於調減薪俸稅，需考慮公共財政狀况等因素。對於議員提出推出教育學券計劃、資助中產選報私立學校和國際學校，陳浩濂指政府不宜補貼私立學校。

相關字詞﹕奢侈品稅 林健鋒 葉劉淑儀 樓市辣招 預算案

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