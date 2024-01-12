林健鋒葉劉促「撤辣」 新民黨倡徵奢侈品稅開源

新民黨成員昨向財政司長陳茂波提交財政預算案建議。常務副主席黎棟國敦促政府在預算案說明如何處理財赤。對於開源，黎提出可仿效馬來西亞及加拿大等，研究開徵超級奢侈品稅。該黨建議市民在購買製造大量碳排放的奢侈品，例如長度15米以上的私人遊艇及飛機時可徵新稅。

加拿大自2022年起向10萬加元（約58萬港元）價值的汽車、飛機，以及價值25萬加元（約148萬港元）的船徵收總價值10%的稅款，加拿大財政部今年3月報告預計，新稅種導致約400至800多人失業。

葉劉淑儀提出政府應全面樓市「撤辣」，撤銷買家印花稅和新住宅印花稅，減輕有意置業者的財政壓力，穩定樓市。該黨又提出政府可進一步下調股票印花稅，以刺激股票市場交投。

經民聯反陸路離境稅 指因小失大

經民聯則提出125項預算案建議，林健鋒稱該黨除了要求全面「撤辣」激活樓市，還表明反對開徵陸路離境稅或資產增值稅等，以免「因小失大」，「若加稅必定會影響投資，損害旅遊業和本土經濟，是得不償失，特別是離境稅。大家都知道收得幾多，不但破壞兩地感情亦阻礙交流，非常不智」。

另外，立法會昨日通過無約束力議員議案，促請政府關注中產需要，有議員提出設外傭免稅額、調整薪俸稅階等。財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應，政府要審慎理財，嚴格控制政府開支增長和探討增加收入，對於聘外傭扣稅，必須小心審視對公共財政影響，以及是否符合稅制簡單和公平的原則；至於調減薪俸稅，需考慮公共財政狀况等因素。對於議員提出推出教育學券計劃、資助中產選報私立學校和國際學校，陳浩濂指政府不宜補貼私立學校。