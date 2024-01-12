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港聞二

海外選手未能下載App預約領跑手包 渣馬未言人數

【明報專訊】渣打香港馬拉松本月21日舉行，名額7.4萬個，有海外跑手反映未能下載大會指定應用程式（App），難預約領取跑手包，擔憂因而喪失參賽資格。有海外跑手稱起初按大會指示下載程式，惟發現所在國家或地區不支援該App，需向其他國家跑手求助才預約到。另有跑手稱去年已預訂航班及住宿，近日才得知無法在大會指定時段前抵港領取跑手包，質疑大會過遲公布領取安排，亦未提供其他領取方法。

無包可DQ 致歉稱另設預約方法

渣馬大會回覆本報稱，知悉部分非本地跑手未能下載流動應用程式以預約領取跑手包後，會方已積極跟進，對造成不便表示抱歉，即將經電郵提供另一網上預約方法。大會又稱已有超過一半參賽者預約到領取跑手包，惟未回應受影響人數及程式未能下載原因。

根據大會向跑手發出的電郵，未能於指定時段領取跑手包的參賽者將被視為放棄參賽資格，大會亦不會於比賽當日派發跑手包。

有指遲公布安排 有稱地區不支援下載

台灣跑手許先生向本報表示，去年11月已訂機票及住宿，預計本月20日下午6時抵港，惟本月6日收到大會電郵通知，發現領取跑手包時間只到本月20日下午3時為止。他隨後致電及電郵大會，詢問可否郵寄跑手包到其預訂酒店或提供其他領取時間，但大會以「避免郵遞錯誤或任何遺失」為由拒絕，「在香港無人可以代領，等於我沒辦法領跑手包了」。

許先生慨嘆不知如何處理，質疑大會未有在報名時告知跑手需親身領取及公告領取時間，「我不知道寄送物資在香港是這麼困難的事，台灣選手包大多數都是寄送的」。

吉隆坡跑手鄭先生稱過往參加3屆渣馬，「首次這麼麻煩」，理解大會希望透過預約時段控制人潮，但應提早告知跑手安排。他說起初使用安卓（Android）手機下載大會指定預約程式，卻發現所在國家不支援，最後需向其他國家跑手求助，「我的中國朋友也是，四處叫有iPhone的朋友先搞好」。

相關字詞﹕跑手包 跑手 渣馬 渣打香港馬拉松

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