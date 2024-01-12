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綠置居新項目「細單位」絕迹 「家有初生優先配屋」4月推 嬰1歲或以下可申

【明報專訊】房委會資助房屋小組委員會昨日通過今年首季推售新一期綠置居約2500個單位，當中2359伙位於2027年入伙的長沙灣麗玥苑，以市值五二折定價，售價介乎154萬至461萬元，並因應過往申請者傾向購買大單位，首次取消最小類別的單位，推出77伙646平方呎單位。房委會亦通過4月起實施「家有初生」優先配屋計劃，正輪候公屋的申請者，若家中有去年10月25日或以後出生而滿1歲或以下的嬰兒，即可縮減一年輪候時間；自「居屋2024」起預留四成單位，優先讓「家有初生」及「家有長者」揀樓。

280呎起 房委：申請者傾向大單位

房委會表示，鑑於過往綠置居銷售計劃反應顯示申請者傾向購買面積較大的單位，以及特首在《2022年施政報告》宣布所有2026至27年度起建成的資助出售房屋實用面積不能小於26平方米（約280平方呎），因此位於荔枝角道及東京街交界的麗玥苑，將取消最小類別的單位，最小單位面積為280平方呎，最大單位有646平方呎，佔單位總數3%。

除了麗玥苑，同期綠置居亦重售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑合共178個「貨尾」單位，全以市價五二折推售，比上期四一折少。資助房屋小組主席黃碧如表示，麗玥苑定價按市况而定，倘若日後市場有變動，售價亦不會變。她又稱，市場已傳今年中或有減息可能，麗玥苑位於市區、交通方便，故不擔心其受歡迎程度。

較上期四一折少 黃碧如：市場傳減息

「綠置居2023」將預留一成單位（約200個）予一人申請者，三成（約700個）予「家有長者」申請者優先揀樓。房委會預計今年首季接受申請，第二季攪珠決定揀樓次序，第三或四季開始揀樓。

至於鼓勵生育房屋計劃，房委會將於「居屋2024」起實施「家有初生優先選樓計劃」，將預留該期約四成單位，供「家有長者」及「家有初生」兩類合資格家庭攪珠及優先揀選，家庭申請者凡有嬰兒於去年10月25日或之後出生，並在截止申請時為3歲或以下，即可優先揀樓。為何優先選樓計劃要待「居屋2024」才生效而非「綠置居2023」，黃碧如解釋，署方需詳細研究如何安排運作，例如更新電腦系統和內部指引等。

另外，房委會今年4月1日起推出「家有初生優先配屋計劃」，凡去年10月25日或之後有嬰兒出生的家庭申請，其輪候公屋時間可縮減一年。黃碧如提醒，已遞表申請人需在合資格初生嬰兒年滿1歲當日或之前，向房委會主動申報新增家庭成員。

相關字詞﹕綠置居 房委會

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