8警案辯方稱露宿者制服時掙扎受傷 事主：郁唔到

證人稱不知公園有無人販毒

被告為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業。還押的露宿者阮文山在郭展昇的辯方大律師盤問下稱，他遭3人用力撳手持刀，他掙扎不成功。辯方指出阮一度面貼地下，混亂之際不能肯定誰人打他，亦無人向他施襲，阮否認並估計有3至4人襲擊。辯方又稱，阮亦看不到警員砸打膠箱有碎片從中飛出，阮表示同意。

對於阮稱警員欲將其指模印在一把刀上，代表韓廷光的大律師指出阮突然想逃走，掙扎間遭警員制服在地才意外受傷，阮躺平被按頭踢身是謊話連篇。阮不認同，形容當時「郁唔到」、暈眩赤痛，感覺幾乎斷氣，「差唔多死」。阮稱不曾出售毒品，無留意公園是否有人販毒，辯方引述阮去年就販運藥物罪上訴，高院維持罪成原判，阮稱被誣告，另確認在別宗案件就販毒判監16個月。

被告梁飛鵬的辯方大狀則稱，警員沒把阮拉入沙地打他，而警員需搜查沙地雜物，並懷疑阮藏刀，遂拘捕他，且阮沒向值日官投訴被警員毆打受傷，質疑他根本沒受襲。阮一概否認。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 123/21】