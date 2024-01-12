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的士八達通機 開放3支付平台加入

【明報專訊】電子支付在港愈趨普及，惟的士業界屢被詬病付款方式落後。八達通卡有限公司昨宣布，本月25日起開放八達通的士支付網絡予銀聯、AlipayHK及內地支付寶二維碼支付平台加入，以提升乘車體驗，是八達通成立26年來首次開放支付網絡予其他電子支付平台。屆時乘客只需在3款支付平台的應用程式開啟二維碼付款，掃描的士之八達通藍芽收款機二維碼，聽到「嘟」一聲即成功付款。

對於未來會否開放予更多支付平台，八達通市務總監李玉兒昨稱持開放態度，歡迎其他平台加入，又說的士業最大競爭對手是現金，希望聯同其他支付平台打破現金市場。

現的士市場滲透率逾六成 免手續費至明年

全港目前有逾1.8萬輛的士，李玉兒稱當中約4萬名活躍司機，其中2.1萬名司機已使用商用版八達通應用程式收款，市場滲透率逾六成，2019年至去年累計使用金額近10億元，反映司機及乘客對使用八達通付款的認受度高，期望開放支付網絡後全港司機都會使用。她續稱，內地旅客對在港使用電子支付需求熱切，希望開放支付網絡後能解決乘客沒有或只有大面額現金的痛點，並提升的士業界形象及效率。

商用版八達通應用程式自2018年推出以來，八達通一直豁免的士司機手續費，李玉兒說會維持至2025年底，屆時視乎市場需求再決定是否收費。而即日起至3月31日，若司機推薦同業開立商用版八達通應用程式帳戶，而受薦司機在開戶首30日內有最少5次滿22元八達通收款，雙方即可享100元獎賞。推廣期內司機可享最多10次推薦獎賞。

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