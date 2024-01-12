搗3詐騙集團 一條龍慫呃科技券 50宗可疑申請涉款千萬 拘35人

前區議員林進為案中申請人

商罪科訛騙組高級警司孔慶勳表示，警方周二及周三共拘捕35人，年齡24至62歲，涉及串謀詐騙、企圖欺詐及欺詐等罪，他們屬3個詐騙集團，當中包括8名訛稱涉及科技業務董事及公司秘書、4名中介公司負責人、23名申請人。據悉，「同行搬屋」負責人林進為案中申請人。

商罪科訛騙組高級督察馮潤和補充，申請店舖類型包括食肆和零售商舖，申請人均聲稱要提升企業資源管理系統，例如升級ERP或POS系統。行動中，警方於被捕人住所及辦公地點檢獲營運和員工紀錄、銀行文件、電子儲存裝置及約36萬元現金，並凍結中介公司兩個結餘約95萬元的銀行戶口。

「不成功不收費」招徠 製假文件開空殼公司

商罪科總督察吳基駿稱，中介公司以「不成功不收費」招徠，誘使商舖申請科技券以騙取並瓜分資助。中介會包辦虛構科技服務方案、填表、交文件，亦會開立電郵地址假扮申請人與科技券秘書處溝通。搜查時發現文件顯示，有申請人與中介在申請初期已寫明分帳比例，有合謀犯罪之嫌。據悉申請人會獲較高比例分帳。另外，詐騙集團會透過親友開設多間空殼科技服務供應商，就相關科技項目報價。中介、空殼科技服務供應商及申請者會互相轉帳，製造虛假支付紀錄。

創新科技署助理署長黃文忠稱，署方審視文件時已發現案中大部分公司提交的文件均有問題，故無發款。他稱，科技券目的是資助本地企業使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型，申請者要交辦公室租約、水電帳單、銀行月結單、稅務報表、強積金供款紀錄等文件，證明公司於本港有實質業務，取得申請後亦要提交項目成果、獨立審計師編製報告等。交齊全部文件後，署方會隨機實地抽查，而近月亦收緊對實際業務運作要求。科技券於2016年11月推出，截至去年11月底，共收到逾3.6萬宗申請，當中2.3萬宗獲批，涉款約53億元。

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