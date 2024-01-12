【Emily】立會商「關顧中產」 先論何謂「中產」 江玉歡引18世紀文件定義 陳浩濂：無統一標準

自由黨易志明提出研究成立中產事務委員會，以檢討中產相關嘅政策或措施。江玉歡亦認同應成立委員會，為中產訂立清晰明確定義。不過，陳浩濂話，「中產」係一個概括嘅統稱，一般可以反映有關人士嘅經濟背景、學歷、收入或資產水平，亦可能反映佢哋嘅居住情况、生活態度或價值觀，國際間無一個統一標準，因此要政府為此制定特定政策措施，未必係最合適同有效嘅做法。不過，佢強調政府會繼續關心同留意中產嘅需求。

自由黨李鎮強又將話題扯到反修例，話「黑暴」同疫情已過去，社會由治及興，都有助中產發展。不過，新思維狄志遠話中產唔開心，經常話「香港已經唔一樣」，自由開放嘅空間愈來愈窄，認為政府應該多聽民意，令市民對香港前景抱有信心。