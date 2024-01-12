潮行GBA：南越王墓40年展 見證考古里程碑

明報記者 司徒聰穎

南越王墓在中國考古界十分有名，這鬧市中的古墓是廣州著名景點。該遺址是西漢時期南越國第二代君主趙眜（公元前137年至前122年在位）的陵寢，保存完好，是嶺南地區已發現規模最大、陪葬品最多、墓主人身分最高的陵墓。為保護和展示古墓，廣州市政府在原址興建博物館，1988年2月8日對外開放。1995年，在南越王墓遺址不足3公里的北京路口，發現了南越國的宮署遺址。因此，現時南越王博物院分為兩大展區，即王墓展區及王宮展區。

4主題述遺址保護經驗

今次特展在王墓展區舉行，以「驚世發現」、「萬年永保」、「推陳出新」和「薪火相傳」四大主題，展示南越王墓由發掘、保護到研究的寶貴經驗。其中「驚世發現」講述三大遺址（王墓、宮署及南越國木構水閘遺址）的發掘；「萬年永保」講述文物保護及建館歷程；「推陳出新」呈現博物館成立以來在公共服務、文創的成果；「薪火相傳」則講述考古界、文博界及社會各界與博物館的故事。

看完40周年特展，也可順便參觀墓室。墓室上方蓋有防雨防曬的保護棚罩，參觀者進入墓室後，可從裏面的文字介紹認識墓道結構及墓葬品。墓室遺址旁邊就是出土文物陳列館，分為南越文帝、兵器車馬、生產工具等6個單元，展示陶器、漆木屏風、雙面獸首鎏金銅頂飾、鐵鎧甲等文物。

絲縷玉衣文帝行璽最矚目

一眾文物當中，以「絲縷玉衣」最矚目。玉衣是漢代皇帝和高級貴族的殮服，這件玉衣用了2291塊玉片，以絲線編綴而成，分為頭套、上衣、袖筒、褲筒和鞋等部分，全長1.73米，是迄今發現第一套形制完備的絲縷玉衣。

此外還有「文帝行璽」金印，長3.1厘米、寬3厘米、高1.8厘米，含金量98%，是南越文帝趙眜的印璽，也是迄今發現最大的西漢金印。