【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育

同學會成員包括中小幼學生，每人獲發一張2023/24學年海洋公園學習通行證。佢哋要由舊年9月至今年5月完成3個旗艦活動，其中「回收在校園」活動鼓勵學校做廢物分類及回收，回收後學校可於「綠綠賞」App記錄回收物重量同積分。活動完結後，回收總分數最高嘅學校會成為最佳參與學校。

校際比併回收 記錄物種助科研

至於「低碳呀，唔該！」活動，每間學校要喺嚟緊周日（14日）前交一張最能代表活動嘅相，張相會上載到「Mission R」facebook專頁畀公眾投票，攞到「Like」數最高學校會獲得獎項。第三項係為期3日嘅「城市自然挑戰賽2024」活動，同學要用網上平台「iNaturalist」記錄自己搵到嘅本地物種，有關數據經物種鑑定後，會用於全球物種多樣性數據庫，幫科學家做生態研究。

同學仲要完成任務小冊子上嘅任務，包括喺園區觀察同記錄動物喺唔同季節嘅不同行為及改變，透過同園區教育大使交流，發掘動物喺野外面對嘅挑戰。完成任務並經老師核對嘅同學可獲證書。海洋公園話會喺7月舉行保育嘉年華，邀請30至50間聯盟成員學校，畀同學分享應對環境挑戰嘅見解。