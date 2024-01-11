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活在灣區

港聞二

活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元

【明報專訊】近期深圳「山姆」旅行團成為網上熱搜，本周五（12日）另一家大型超市Costco將在深圳龍華開業，相信加送會員卡的短線旅行團將大受歡迎。大家都想趁熱鬧逛相關大型超市，現時坊間不少旅行團已爆滿。如想平日出行，可考慮兩天或3天大灣區旅行團。今期除了為讀者蒐羅熱門的山姆及Costco旅行團（見表1）外，也介紹部分新春兩至三天團（見表2），大家可以揀選心水出發時間及目的地，不少旅行團都會選在東莞酒店住宿。

明報記者 龍彩霞

去旅行當然開心，也要注意報團及旅行途中的保障。旅客如訂購「旅遊套票」，應向旅行社查詢並清楚了解下列各項：該套票包括哪些服務，例如是否包括跨境交通；預訂套票條款，包括旅客取消預訂的條款，例如在哪些情况下，旅客取消預訂將不獲退款；以及在目的地處於紅色或黑色外遊警示生效下，旅客取消預訂所需支付的費用及計算方法，以及退款安排。

旅遊平安保 未必包醫療費

另外，短線旅遊也應購買旅遊保險，當揀選旅行團時，須清楚了解旅行團活動和各種旅遊保險的承保範圍，然後購買合乎自己需要的綜合旅遊保險，例如在紅色或黑色外遊警示生效下是否獲得保障。如旅行團取消，旅客可嘗試要求保險公司把保單延期。檢查所購旅遊保險是否涵蓋旅行團所有活動（包括自費活動），以及清楚明白保單的內容。

導遊及司機費需問清楚

有些外遊旅行團的團費已包括「平安保」，但「平安保」的保障範圍一般只包括旅途上因意外而導致的死亡或身體永久傷殘，並不包括個人意外受傷、醫療費用及緊急援助服務等重要保障項目。大家在格價時亦要留意除了基本團費，旅行團都會收取導遊及司機費用，部分旅行團的公開資料未有交代這兩項費用，旅客宜向旅行社問清楚。

[活在灣區]

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