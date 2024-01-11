官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月

官接納傳播力遜網絡

被告諸啟邦現年26歲，控方指他過往曾3次在公眾地方作出猥褻行為及有兩次盜竊案底。蘇官引述辯方求情稱，被告展示上衣的過程只有5小時23分鐘，他無政治聯繫，影響力有限。蘇官判刑時同意被告在有限時間內犯案，傳播能力比網絡低，但被告從台灣訂購顯示煽動字眼的衣服並出現在機場，明知字句違法且有可能被截查。

蘇官又指，法庭已在一宗高等法院案件裁定「光時」有危害國家意味，惟被告明知故犯，穿著上衣在人流眾多的場所游走，毫不顧忌，並非偶一為之，情况比單純轉達信息嚴重。被告在警誡下稱希望香港成為獨立個體，變回英國殖民地，不再受中國管治，「革命」則是以「實際行動」達到以上目的，蘇官批評被告「死心不息」危害國家安全。

蘇官稱香港自2019年中起發生前所未有的動盪，被告的行為可能令示威死灰復燃，遂以監禁4.5個月和3個月為煽動罪和煽動刊物罪的量刑起點，認罪之外無其他減刑因素，兩罪同期執行。

【案件編號：WKCC5138/23】