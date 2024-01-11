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急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗

【明報專訊】本報日前報道政府研究公院急症室加費，醫衛局長盧寵茂稱整體醫療開支需以「用者自付」方式承擔，檢討急症室收費方向非「一刀切」加價，而是「可加可減」，最緊急兩類病人收費可低於現時的180元，確保「零等待」，次緊急及非緊急病人則可增至接近家庭醫生水平。有病人組織質疑緊急病人已「零等待」，收費加減亦無分別，調整收費要慎重考慮出發點。公院急症室醫生李福基憂慮增加醫患矛盾，輕則與病人爭拗拖慢服務進度，嚴重可引致暴力事件。

學者反對劃級 指致緊急者卻步

港大公共衛生學院院長貝大為稱，反對以成本為由將急症室收費劃級，以往文獻顯示使用類似模式收費，病人不懂分辨何謂緊急，會令緊急病人特別是心臟病發者擔心需付較高收費而卻步，嚴重影響健康。

盧寵茂接受傳媒訪問時提到，本港面對人手及醫療資源等問題，公營醫療收費多年未調整，從成本考慮已「脫節」，將針對濫用較嚴重，或收費與成本差距較大的服務調整，包括急症室、普通科及專科門診和住院收費，舉例專科門診每款藥物不論處方多少日，劃一收費15元是不合理。

盧引述前線醫護稱有病人因「生暗瘡」、「腳痕」等求診急症室，若因收費太低引起濫用，或加劇急症室醫生流失，冀透過加費讓病人明白急症室並非用作處理輕症。

危殆者已「零等待」 危急者同達標

政府目標第一類病人（危殆）100%「零等待」，第二類病人（危急）95%個案輪候不多於15分鐘。數據顯示，過去5個年度第一及第二類病人輪候時間達標，第二類平均輪候7至8分鐘，介乎95%至98%輪候不多於15分鐘。至於第三類病人（緊急），政府目標90%個案輪候不多於30分鐘，除了財政預算案提及2022/23年度（修訂預算）達標，前4個年度介乎72%至80%（見表）。

林志釉：應反思為何市民久等仍去急症

香港病人政策連線主席林志釉於港台《千禧年代》表示，最緊急兩類病人有實際需要，急症室有責任醫治，質疑減費意義何在，且他們基本上已「零等待」，其他類別病人加費與否亦無影響。林質疑「腳痕」等例子非常極端，且第四及第五類病人輪候漫長已「抵消」濫用，強調不能動輒透過加費而拒絕病人取得醫療服務，「應反思為何市民等這麼久仍要去急症室」。

立法會醫衛界議員林哲玄稱分流護士承擔釐定收費責任並不公道，恐引起爭議，「為何要將護士變成磨心？」林稱政府已資助大部分公營醫療成本，「既然收回來的費用只是九牛一毛，你1條毛、3條毛和10條毛都是無意思」，重點是引導市民使用合適服務。

相關字詞﹕李福基 林哲玄 林志釉 醫務衛生局 盧寵茂 急症室 公立醫院

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