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港聞

港聞二

大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統

【明報專訊】首次參選區議會直選並當選的中西區區議員王倩雯，早在地區服務逾10年，她說求學時的一場大病，令她決心攻讀公共衛生政策博士及投身社區服務。王倩雯希望將數據分析的專業帶入區議會，有別於傳統政黨常做的民意調查，她可提供一個系統化、數據化，以及更專業的研究讓政府參考，亦認為建立數據分析模型、收集慢性病等數據，可配合地區康健站及公私營協作計劃，減少公營醫療系統負擔。

被問及參選原因，王倩雯說因為很想用自己公共政策研究的知識，幫助不同階層的市民，定期收集他們就不同議題的意見，向區議會、立法會和政府反映。她認為其專業背景是勝選的原因之一，當區居民看重的不僅是她無政黨背景，更是她政策研究的背景，「因為齋講是無用的，輿論可以做，但（以輿論）向政府講是不成氣候，因為不能告訴政府，究竟有多少人需要什麼，倒不如做一份很數據化的東西給政府看，你（政府）會不會考慮，政府亦可以節省找顧問公司做研究」。

曾任職衛署 感政府社區連接不足

新冠疫情期間任職衛生署的經歷，是王倩雯參選的另一原因。她稱，疫情期間看到政府使用的數據分析系統有改進空間，遂與同事開發新系統，其後在第五波疫情派上用場，投入檢測數據便可篩查陽性個案、追蹤流入社區的患者等。改善系統的過程中，她有感政府與社區連接不足，毅然選擇在社區「補位」，「不要讓市民在外呆等，也沒有找到可以求救的人」。

曾失明悟人生意義 立志服務社區

翻查她擔任過的地區組織及公職，至少也有10個，現在又要兼任區議員，會否有想過放棄部分公職？她說，每日需長時間工作一定會累，但過去的經歷令她沒有放棄，希望堅持下去。她說早在中學時期已接觸地區服務，而大學時一場大病，更成為她多年堅持的原因。當年腦部突然罹患不明疾病，左眼一度失明，需入院臥牀3個月，痊癒後有感生命有限，要做有意義的事，遂決定要繼續服務地區，又因數據分析較少人選修，但她認為課程內容會對社會有貢獻，因此報讀。

她希望透過其親身經歷和專業，改善地區康健系統。她認為數據分析模型可協助篩查地區康健問題，舉例現時地區康健中心尚未建成，只有地區康健站，她希望透過地區收集資料，再和相關政府部門溝通，以推動該區的地區康健中心加快成立。

明報記者 劉思昆

（新任區議員系列．四）

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