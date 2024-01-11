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港聞二

工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知

【明報專訊】位於觀塘巧明街萬年工業大廈的獨立書店「偏見書房」，昨在社交平台表示，因違反地契被要求月底前搬走。書店負責人認為政府有意打壓，未來可能另覓舖位，或以網店形式繼續經營。同層另有多個零售舖，有店主透露曾有地政處人員上門，但未有進一步通知。本報就書店違反地契內容等問題向地政處查詢，至截稿前未有回覆。

偏見書房：政府打壓

或被歸納為軟對抗

偏見書房昨在社交媒體表示，「收到地契（政）處通知，偏見書房萬年店違反地契，要1月31日前搬走。最後20天。謝謝政府特別關照。」書店負責人范先生接受電話訪問時稱，地政處人員在3至4星期前到場巡查，逗留約30分鐘，感覺似是例行巡查，但不清楚有否巡其他單位，處方其後透過信件通知工廠大廈不可作零售用途，經營書店違反地契，范無奈稱「都要交番地方出來」。

引述地政稱不可作零售用途

對於接連有獨立書店遭巡查，外界擔心屬打壓，范說「肯定就是（打壓），政府不太願見『黃店』或者書店，他們可能歸納為『軟對抗』，所以不斷有這些動作」。他說仍想繼續「努力營運」，笑言「我只懂得做書店」，可能另覓舖位或改網店，又說實體書店可鼓勵客人閱讀，讓書友交流，甚至獲得內心平靜，又相信書店仍有生存空間，「理論上喺地契無問題嘅地方開舖，無違反所有條例的話，似乎仲有一定生存空間」。

現場所見，書店約200呎，店內外放有大量書籍，種類繁多，以文學、社科類書籍為主，昨仍有顧客上門購書。同層另有多個單位作零售用途，包括運動用品店、飾品店及內衣店等。

翻查媒體報道，偏見書房曾是全港唯一24小時營業、以「無人商店」模式運作的二手書店，原址位於觀塘駱駝漆工業大廈2座，但因租約期滿不獲續約，去年7月結業，每本書以9元「劈價」清貨，其後搬遷至萬年工業大廈繼續營運。

相關字詞﹕偏見書房

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