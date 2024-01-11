浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病

FDA認證孤兒藥

團隊盼兩年內申臨牀研究

肌原纖維肌病是一種罕見的遺傳性神經肌肉疾病，通常青少年時期發病，常見臨牀症狀十分嚴重，包括漸進肌肉無力、肌肉萎縮、運動障礙、心肌病等，該病目前沒有有效療法，醫療成本高昂。

浸大中藥創新研發中心針對由BAG3基因突變導致的肌原纖維肌病，將傳統中醫理論與現代科學技術結合，並採用中藥材「皺皮木瓜」的多種有效成分，研發名為「CDD-2107」的新藥。研究結果顯示，CDD-2107能顯著改善肌原纖維肌病患者的臨牀症狀，包括增強肌肉力量，以及提高活動能力，為患者帶來新希望。

浸大協理副校長（中醫藥發展）、中藥創新研發中心總裁卞兆祥稱，預計兩年內向美國食品藥物管理局提交新藥臨牀研究申請，「這是CDD-2107成為國際公認、安全有效，用以治療由BAG3基因突變導致的肌原纖維肌病的藥物的重要一步」。他稱最終目標是CDD-2107獲得美國食品藥物管理局批准上市，令更多患者的病情得到改善。