港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與

篩查106在囚者 兩人帶病毒

項目負責人、港大醫學院臨牀醫學學院內科學系腸胃及肝臟科主任兼講座教授袁孟峰說，本港丙肝病毒感染率只有0.32%，約有2.2萬名患者，難以透過大型篩查找出患者，故以「目標群組消除」策略，透過接觸丙肝高危者以「集中火力有效找到病人」。

袁孟峰續稱，曾共用針筒、愛滋病感染者、男男性接觸者、在囚者皆是高危群體，今次計劃目標邀請約500名合資格在囚者參加，冀提高在囚者對丙肝的認識，減少患者因延遲治療導致病情惡化及罹患嚴重肝病風險，從而減輕延遲治療對醫療系統及資源的負擔。所有確診丙肝在囚者會於確診後一個月內獲發抗病毒藥，療程為2至3個月。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系腸胃及肝臟科臨牀助理教授麥龍兒說，目前有2名在囚者被檢測為丙肝帶病毒者，較外國研究數據的20%低，但高於普通人口，仍需收集更多數據。研究團隊將於2026年底計劃完結後，收集數據研究分析。

麥龍兒稱，團隊會為在囚者播放教育短片，為自願參與篩查計劃者提供檢測，並透過電子病例記錄系統遙距CMS（臨牀醫療資訊管理系統）解答問題、提供服藥相關輔導。

被問到會否在其他懲教所開展計劃，袁孟峰表示，未來不排除會推展計劃至其他懲教所，惟項目依賴遙距CMS，醫護需透過該系統檢視在囚者病歷及開藥，而赤柱監獄是目前唯一運用有關設施的監獄，另亦需考慮人手安排。