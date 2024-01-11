捱撞孕婦情况不樂觀 胎兒不保

傷者腦壓超出3倍

丈夫：希望BB幫到阿媽

陳婦丈夫邱先生表示，婦產科醫生前晚檢查胎兒情况時，女兒的心跳已停止，暫只可以全力搶救妻子，「希望BB可以幫到阿媽」。邱生稱，妻子腦壓已超出標準約3倍，不適合接受腦部手術，醫生已為她加重強心藥至最高劑量，但心跳、血壓僅僅至合格水平，非常不穩定，藥力過後只可靠她的意志。「我哋咩都做唔到，只可幫佢祈禱，希望大步檻過。」

邱先生續稱，今日接獲警方通知，涉事貨車沒安裝車Cam，但附近店舖閉路電視拍到當時情况。邱引述警方稱，妻子買完麵包步出便利店，沿行人路步至過路處，曾向左望沒有車始過路，惟大約4至5步後，高速轉彎的貨車將她撞倒。邱續稱，「佢無做錯，無亂過馬路，佢知道個女喺肚，佢會好小心」。邱向記者講述妻子情况時不禁激動痛哭，流下男兒淚。

大伯：醫生稱救番機會微

陳婦大伯表示，弟婦前日已進行小手術，現時仍然昏迷，需要持續觀察，醫生稱其情况不樂觀，「救番機會微乎其微」，家人曾提議轉到另一間擁有更合適設備醫院，亦希望有更資深及對此情况有豐富經驗的醫生，為她作合適治療。

意外發生於前日下午3時許，中型貨車由海濱道右轉入駿業街時撞倒過路孕婦，孕婦頭部重創昏迷。現場沒有燈位及斑馬線，地面只寫望左、望右。59歲姓梁男司機涉危險駕駛導致他人嚴重受傷害被捕。他獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。