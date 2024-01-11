明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

捱撞孕婦情况不樂觀 胎兒不保

【明報專訊】懷孕4個月的31歲姓陳孕婦，前日（9日）在觀塘遭貨車撞倒重創昏迷，經搶救後在廣華醫院神經外科病房留醫，情况危殆。家人及親友輪流在病房外等候消息。陳婦的大伯表示：「個胎救唔番，BB無咗心跳」，弟婦情况亦不樂觀。

傷者腦壓超出3倍

丈夫：希望BB幫到阿媽

陳婦丈夫邱先生表示，婦產科醫生前晚檢查胎兒情况時，女兒的心跳已停止，暫只可以全力搶救妻子，「希望BB可以幫到阿媽」。邱生稱，妻子腦壓已超出標準約3倍，不適合接受腦部手術，醫生已為她加重強心藥至最高劑量，但心跳、血壓僅僅至合格水平，非常不穩定，藥力過後只可靠她的意志。「我哋咩都做唔到，只可幫佢祈禱，希望大步檻過。」

邱先生續稱，今日接獲警方通知，涉事貨車沒安裝車Cam，但附近店舖閉路電視拍到當時情况。邱引述警方稱，妻子買完麵包步出便利店，沿行人路步至過路處，曾向左望沒有車始過路，惟大約4至5步後，高速轉彎的貨車將她撞倒。邱續稱，「佢無做錯，無亂過馬路，佢知道個女喺肚，佢會好小心」。邱向記者講述妻子情况時不禁激動痛哭，流下男兒淚。

大伯：醫生稱救番機會微

陳婦大伯表示，弟婦前日已進行小手術，現時仍然昏迷，需要持續觀察，醫生稱其情况不樂觀，「救番機會微乎其微」，家人曾提議轉到另一間擁有更合適設備醫院，亦希望有更資深及對此情况有豐富經驗的醫生，為她作合適治療。

意外發生於前日下午3時許，中型貨車由海濱道右轉入駿業街時撞倒過路孕婦，孕婦頭部重創昏迷。現場沒有燈位及斑馬線，地面只寫望左、望右。59歲姓梁男司機涉危險駕駛導致他人嚴重受傷害被捕。他獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。

上 / 下一篇新聞

國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民
國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民
庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」
庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」
英揆稱黎案屬政府優先事項 港府斥圖干預司法
英揆稱黎案屬政府優先事項 港府斥圖干預司法
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」
續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」
警察英文筆試及格率28% 鄧炳強：反映「守門口」作用
警察英文筆試及格率28% 鄧炳強：反映「守門口」作用
稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」
稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」
童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪
童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪
國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想
國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想
終院首直播 同志平權案大狀：增透明度
終院首直播 同志平權案大狀：增透明度
國安處帶走鄭文傑家人助查
國安處帶走鄭文傑家人助查
重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢
重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢
荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告
荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告
港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與
港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與
浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病
浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病
工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知
工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知
大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統
大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統
麥美娟：區會非政府二隊 須納正反民意
麥美娟：區會非政府二隊 須納正反民意
山頂兩單位連環遇竊 一戶失30萬元財物
山頂兩單位連環遇竊 一戶失30萬元財物
急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗
急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗
官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月
官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月
古思堯否認煽動 還押下月審
古思堯否認煽動 還押下月審
活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元
活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元
【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育
【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育
【Emily】新生嬰獎勵金收近4700申請 最快下月底派
【Emily】新生嬰獎勵金收近4700申請 最快下月底派
【Emily】大年初八搞春茗 記協：盼同行互問好
【Emily】大年初八搞春茗 記協：盼同行互問好
【Emily】1823去年接投訴 最多涉食環
【Emily】1823去年接投訴 最多涉食環
【Emily】獲南京大學教授銜 譚志源順路探譚鐵牛
【Emily】獲南京大學教授銜 譚志源順路探譚鐵牛
【Emily】獲捐百萬 香港珠海學院設茶文化室
【Emily】獲捐百萬 香港珠海學院設茶文化室