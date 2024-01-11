荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告

事主去年7月5日入住荃灣港安醫院陰道分娩不成功，轉為緊急剖腹，產後穩定且清醒，至翌日凌晨轉差。該院去年稱當時有醫生在場，產科護士亦和主診醫生保持溝通，其後由主診醫生決定進行子宮切除手術，術後病人轉至深切治療病房，其後離世。

剖腹後轉差不治 主診電話下指示

衛生署私營醫療機構牌照規管行動紀錄顯示，荃灣港安醫院去年11月30日遭警告，指發生產科緊急事故時，沒有具備香港醫專院士（婦產科）或同等資格醫生在30分鐘內到場。衛生署回覆本報稱，署方調查發現該院未有符合《私家醫院實務守則》要求，已發出書面警告，並稱該院已採取改善措施糾正違規。

《私家醫院實務守則》列明，醫院須擬備及檢查婦產科醫生輪值表，以確保具相關資格醫生在主診醫生未能處理緊急事故下迅速接手；當發生產科緊急事故時，如有需要，上述醫生須在30分鐘內到場。

香港病人政策連線主席林志釉認為，要求是確保病人安全的底線，醫院須有配套確保能執行，包括安排充足專科醫生當值，不能因事發於凌晨而不夠人手，或要求主診醫生於30分鐘內趕回醫院。他期望院方及衛生署在不影響調查、司法程序及病人私隱下，披露事故成因和調查結果，讓其他私院借鏡，免再生同類事故。

院方：重視衛署建議

荃灣港安醫院回覆本報稱收到衛生署信件，非常重視信中列出的指導及建議，已向署方致函提供改進措施，並將採取一切必要措施以符合《私營醫療機構條例》規定。