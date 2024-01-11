重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢

劉震昨在立法會回應議員質詢時表示，明白科學館深受歡迎，而科學館重置到文化博物館的方案只是「初步構思」，當局未來會為香港的博物館作整體規劃，會視乎能否爭取新選址予不同博物館，有關諮詢會在上半年進行。

至於國家發展成就專館，劉震稱專館應位於市中心，並有較大空間涵蓋不同展覽內容，正與發展局及其他部門研究，為專館物色最理想的選址，並就專館內容、策展等，徵詢和參考國家部委和博物館意見。

議員倡設李小龍金庸專館

劉震：會考慮持份者建議

劉震表示，近年不少藝術畫廊進駐港島南區，當局初步構思將香港藝術館的分館選址設於南區，會與鄰近分館的海洋公園商討合作。他又稱已計劃在海防博物館原址改設「香港抗戰及海防博物館」，並未考慮另覓地方設館。

有立法會議員建議為李小龍、金庸等設專館或常設展覽，劉震回應，政府正構思設立「流行文化館」，收藏及展示香港流行文化，當局會考慮各持份者就展出主題、內容及收藏作出的建議，包括為市民感興趣的人物設立展廳或展館等。