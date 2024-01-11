國安處帶走鄭文傑家人助查

據了解，國安處昨突擊搜查鄭文傑父母及兩胞姊位於屯門的住所，分別將他們帶返警署。鄭父昨午12時許離開青山警署，稱主要到警署「了解案情」，暫毋須再返警署。本報向警方查詢是否有人被捕，及鄭的家屬被帶走原因，警方稱採取行動時，會按實際情况依法處理，亦希望藉此呼籲，被通緝者應盡快向警方自首，為自己所犯的行為負責。

33歲鄭文傑於2019年8月在西九龍高鐵站過關時被內地執法人員拘捕，在內地行政拘留15天，被指涉嫌嫖娼。鄭其後稱自己只是公餘時間去按摩，拘留期間遭酷刑對待和逼供。鄭離港後居於英國倫敦，成立「英國港僑協會」及「香港影子議會」等組織。

警方國安處稱，鄭文傑涉嫌違反《香港國安法》，因涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被通緝。案情提到，鄭多次透過社交媒體鼓吹「港獨」，又透過不同平台和形式，請求外國「制裁」中央和特區官員、司法和執法人員，以及對中國及香港特區採取其他敵對行動。

見父躲鏡頭 鄭：五味雜陳

鄭文傑在社交平台發文稱，「從電視畫面看到許久不見的父親正在閃躲着鏡頭，內心五味雜陳。只盼望雙親能過上有尊嚴、平靜而恬淡的晚年，我們來生再見」。