明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

終院首直播 同志平權案大狀：增透明度

【明報專訊】司法機構昨試行網上直播聆訊，首宗案件為女同性戀者MK控告法律援助署，爭議署方在同志平權案中撤回法援。案件昨於終審法院開審，網站全程直播聆訊，畫面比現場聆訊延後約一兩分鐘，間中信號不佳、畫面「起格」。有份陳辭的資深大律師表示，英國法院實施直播聆訊多年，做法公開透明。

片段流暢略滯後 間中「起格」

庭上所見，有3至4部高清攝錄機拍攝大律師和法官發言。市民觀看網上直播前須同意使用條款，包括不得以任何方式錄影法庭程序。網上直播片段大致流暢，偶爾畫面較模糊。畫面上方顯示陳辭的大律師，下方拍攝5名終院法官，若截圖畫面會變全黑。另網頁附上訴訟雙方的書面陳辭，予公眾下載。

本案源於MK申請法援前，曾與資深大律師潘熙等開會。法援署其後收到匿名舉報，指MK與其伴侶共同擁有寵物店，質疑代表律師隱瞞MK財政狀况，署方最終撤銷MK的法援。本案上訴爭議為律師團隊應否按《法律援助規例》要求，向署方舉報當事人的財政資格，以及律師和當事人獲批法援前的溝通內容，是否受法律專業保密特權（LPP）保障。

被揭資產撤法援 爭議保密原則

代表MK的資深大律師張天任表示，LPP為普通法下的基本權利，法律援助規例無明文要求廢除LPP；即使法援署資助MK興訟，不代表署方是法律團隊一員，「加入有LPP保障的圈子」。

代表法援署長的資深大律師陳樂信則表示，署方有責任確保無人濫用公帑，市民不應以LPP為名義，實際卻不符合條件而申請法援。

常任法官李義關注，終院已處理一宗同性婚姻司法覆核，假設MK在本案勝訴，會否重啟原本的官司。張天任表示不會，終院若判MK勝訴，只意味MK的部分訟費可由公帑承擔。

對於本港首次實行公開的網上直播聆訊，張天任在庭外表示，新冠疫情下曾以電話形式參與遙距聆訊，網上直播有助促進公眾透明度。陳樂信則稱直播安排大致順利。

【案件編號：FACV 8/23】

相關字詞﹕法律專業保密權 法援 同志平權 終審法院 網上直播 司法機構

上 / 下一篇新聞

國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民
國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民
庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」
庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」
英揆稱黎案屬政府優先事項 港府斥圖干預司法
英揆稱黎案屬政府優先事項 港府斥圖干預司法
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」
續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」
警察英文筆試及格率28% 鄧炳強：反映「守門口」作用
警察英文筆試及格率28% 鄧炳強：反映「守門口」作用
稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」
稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」
童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪
童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪
國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想
國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想
國安處帶走鄭文傑家人助查
國安處帶走鄭文傑家人助查
重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢
重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢
荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告
荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告
捱撞孕婦情况不樂觀 胎兒不保
捱撞孕婦情况不樂觀 胎兒不保
港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與
港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與
浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病
浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病
工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知
工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知
大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統
大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統
麥美娟：區會非政府二隊 須納正反民意
麥美娟：區會非政府二隊 須納正反民意
山頂兩單位連環遇竊 一戶失30萬元財物
山頂兩單位連環遇竊 一戶失30萬元財物
急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗
急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗
官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月
官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月
古思堯否認煽動 還押下月審
古思堯否認煽動 還押下月審
活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元
活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元
【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育
【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育
【Emily】新生嬰獎勵金收近4700申請 最快下月底派
【Emily】新生嬰獎勵金收近4700申請 最快下月底派
【Emily】大年初八搞春茗 記協：盼同行互問好
【Emily】大年初八搞春茗 記協：盼同行互問好
【Emily】1823去年接投訴 最多涉食環
【Emily】1823去年接投訴 最多涉食環
【Emily】獲南京大學教授銜 譚志源順路探譚鐵牛
【Emily】獲南京大學教授銜 譚志源順路探譚鐵牛
【Emily】獲捐百萬 香港珠海學院設茶文化室
【Emily】獲捐百萬 香港珠海學院設茶文化室