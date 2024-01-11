終院首直播 同志平權案大狀：增透明度

片段流暢略滯後 間中「起格」

庭上所見，有3至4部高清攝錄機拍攝大律師和法官發言。市民觀看網上直播前須同意使用條款，包括不得以任何方式錄影法庭程序。網上直播片段大致流暢，偶爾畫面較模糊。畫面上方顯示陳辭的大律師，下方拍攝5名終院法官，若截圖畫面會變全黑。另網頁附上訴訟雙方的書面陳辭，予公眾下載。

本案源於MK申請法援前，曾與資深大律師潘熙等開會。法援署其後收到匿名舉報，指MK與其伴侶共同擁有寵物店，質疑代表律師隱瞞MK財政狀况，署方最終撤銷MK的法援。本案上訴爭議為律師團隊應否按《法律援助規例》要求，向署方舉報當事人的財政資格，以及律師和當事人獲批法援前的溝通內容，是否受法律專業保密特權（LPP）保障。

被揭資產撤法援 爭議保密原則

代表MK的資深大律師張天任表示，LPP為普通法下的基本權利，法律援助規例無明文要求廢除LPP；即使法援署資助MK興訟，不代表署方是法律團隊一員，「加入有LPP保障的圈子」。

代表法援署長的資深大律師陳樂信則表示，署方有責任確保無人濫用公帑，市民不應以LPP為名義，實際卻不符合條件而申請法援。

常任法官李義關注，終院已處理一宗同性婚姻司法覆核，假設MK在本案勝訴，會否重啟原本的官司。張天任表示不會，終院若判MK勝訴，只意味MK的部分訟費可由公帑承擔。

對於本港首次實行公開的網上直播聆訊，張天任在庭外表示，新冠疫情下曾以電話形式參與遙距聆訊，網上直播有助促進公眾透明度。陳樂信則稱直播安排大致順利。

【案件編號：FACV 8/23】