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國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想

【明報專訊】國泰航空以確保農曆新年航班運作如常為由，本月及下月平均每日取消12班機，有關安排連日備受各方批評。國泰昨稱已完成取消航班程序，逾96%受影響乘客獲安排轉乘距原定起飛時間24小時內的替代航班。國泰營運及航空服務總裁麥皓雲承認，是次臨時改動有負顧客期望，亦遠遠不符公司自訂標準，正率領工作小組跟進及徹查起因，並落實改善方案。受影響的「旅遊達人」項明生認為，現時的處理手法並不理想，除非獲安排乘搭原定起飛時間一至兩小時內的航班。

麥皓雲昨在聲明中兩度向乘客致歉，承認在聖誕節和新年期間，低估所需的候命機師數目；而本月機師值勤表上月中已編定，候命機師不足問題延續至本月。

國泰稱完成取消航班程序

他重申為確保航務穩定運作，需取消本月首兩周部分航班，其中以本周日（7日）最多，共取消27個航班，承認部分航班的取消通知期較短。他稱，已通知受影響乘客最新安排，逾96%獲安排轉乘24小時內的替代航班，其中93%乘客轉乘其他國泰航班，其餘則獲安排轉乘伙伴航空公司航班。

項明生昨向本報稱，前晚接獲國泰電郵，稱可賠償他另購機票的差價，但他暫未處理。他認為安排乘客轉乘24小時內的航班並不理想，往日本的乘客一般只逗留數天，相關安排會打亂其旅遊計劃，而且預訂酒店及餐廳費用亦不獲賠償。

項明生：最好兩小時內轉機

項認為，特首評論後國泰才道歉太遲，批評機場人員當日聲稱是航班「整合」而非「取消」，屬「語言偽術」。至於會否再選搭國泰，他稱對國泰印象大打折扣，惟作為會員廿多年，加上國泰長途航點較多，無辦法下仍會乘坐。他批評「管理層對人手安排理應心中有數，不應推出超過運力的航班數量」，又期望國泰能提早數天通知乘客航班有變動。

準點率亞太第十 遜菲航越航

航空數據分析公司睿思譽（Cirium）剛公布《2023年準點率評審報告》，國泰航空準點率在亞太區排名第十，遜於菲律賓航空及越南航空。旗下香港快運在廉航類別準點率約85%，排第三，僅次於南非薩法航空及藍色巴西航空，即在亞太區最高。快運行政總裁毛潔瓊昨稱，非常榮幸取得認可，肯定公司全體員工確保航班安全、準時營運的努力。至於全球機場準點率排名，本港機場不入前20位。

相關字詞﹕機場 香港快運 農曆新年 國泰航空

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