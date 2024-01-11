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港聞

港聞二

童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪

【明報專訊】香港保護兒童院舍「童樂居」虐兒事件，幼兒工作員趙詠茜是整個事件中面對最多控罪的被告。她繼前日承認12項虐兒罪後，昨日於區院承認多37項虐兒罪，另有5罪獲不予起訴。案情顯示被告涉及125次虐兒事件，她除了徒手襲擊兒童之外，還曾脫下鞋並用鞋拍打兒童的臉，又使用教學棒及便盆等硬物擊打兒童的頭部。案件現押後但暫未定求情及判刑日子，原因是等待同一事件中不認罪被告的案件審結。

翻查資料，被告趙詠茜（現年46歲）就兩宗案件累計承認共49項虐兒罪，涉及共137次虐兒事件，至少23名受害兒童。至於「童樂居」事件中，目前有22名職員已承認控罪，當中13人被判囚4星期至2年半不等，餘下9人包括趙詠茜在內還押候懲；另有12人不認罪受審，當中5人被裁定罪成，被判囚3個月至15個月不等，餘下的被告仍繼續受審，其中一案周五將於區院作裁決。

控方播涉案片段

被告一直低頭抽泣

控方昨日庭上播放涉案片段時，被告趙詠茜（現年46歲）一直低頭抽泣。法官王詩麗注意到趙沒有觀看片段，向辯方詢問趙是否早已觀看，辯方表示確認。趙直至休庭後仍未能平復，懲教人員攙扶帶入臨時囚室。

案情指，趙至案發時已任職註冊幼兒工作員逾18年，自2019年起加入「童樂居」工作。案發時段是2021年10月至12月間，已知身分受害兒童共22名，年齡介乎1至3歲，另有15罪的受害兒童身分未能辨認。趙以不同方式虐待兒童，包括使用鞋、教學棒及便盆等物襲擊兒童，當中以3歲男童A與兩歲男童B成為被襲次數最多，兩童共被趙襲擊52次。

案情續指，趙曾脫去鞋，用鞋拍打男童B的面部，又用腳踢B的頭部，示意B拾起她扔在地上的教學棒。當B將該棒交給趙後，趙用棒敲打B的頭及腳部數下；趙一次命令多名兒童在洗手間內坐上各自的便盆上，B扮鬼臉時，被趙扭他右耳數秒，又被拉扯頭髮，B看似感痛楚。其時趙拿起一個便盤來敲打男童A的頭部，A立即用雙手護頭；一次B與其他兒童一起坐在活動室看電視，趙兩度用腳踢向B的頭部，使B兩次撞到身旁的兒童。被告之後舉起腳，用腳「捽」B的面部。

稱案發時情緒不穩

沒想到可能後果

同年12月22日，「童樂居」時任院長崔惠英就事件報警，趙同日被捕。她在警誡下表示，自己已婚及育有兩名分別10歲及7歲的女兒。她招認襲擊至少12名兒童，但補充指案發時她情緒不穩、失控、發怒或在懲罰受害兒童。她承認自己不時發現受害兒童在哭泣及被她導致不開心，但她於案發時沒有想到可能出現的後果，如兒童有可能受傷。

【案件編號：DCCC146/23】

相關字詞﹕區域法院 虐兒 童樂居 香港保護兒童會

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