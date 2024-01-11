稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」

8名被告為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩，以及陳守業（25歲至44歲）。當時在涼亭露宿的阮文山繼續作供，他在越南話翻譯下稱，2020年2月4日有7名警員到達公園，3名男警在沙地打踢阮，令他面胸朝地趴下。之後阮被帶返警署，警署有人阻止他說話，阮的胸腰疼痛，要求前往醫院，他告訴醫生被警察打。醫生診斷阮的胸骨裂開，留院一晚。

控方播放閉路電視片段時阮表現激動，稱有警員「當時打我」，憶起胸口疼痛，在庭上拭淚。法官張潔宜詢問阮需否休息，阮說不需要，張官提醒他如非回答問題，不要隨便揚聲。阮供稱，片段顯示有人「揸住肯定係把刀」，阮再被拉入竹林後「又踢又打」。

辯方反對事主辨認片中施襲者

其間，辯方多名代表反對控方指示阮從畫面辨認出施襲者，指阮早前沒進行認人程序，質疑控方缺乏基礎並重複播片，讓證人編造證供，對被告不公。控方重申只是請證人確認供述情况，張官聽罷陳辭接納辯方反對理由。

指警逼看毁家當過程

事主：叫我企定定

阮文山供稱，同一批警員於2月24日再次到場，沒有出示證件，曾經毆打他的男警問他「痛唔痛」、是否心存怨恨，阮回答感痛楚。阮憶述兩三名男警「摷晒我啲嘢揼爛晒」，他們手持類似樹枝和長棍，砸破盛載米的膠桶、鹽、豉油、罐頭和膠櫈，維時幾分鐘，有人吩咐阮「企定定」觀看。

及後，阮再被帶去看兩名警員以槌仔砸毁另一露宿者「阿十」物品，包括衫褲、豉油和罐頭。有警員威脅阮「如果你住呢度（涼亭），3日後我哋又再嚟揼爛啲嘢」。最終阮扔掉破爛的膠桶膠櫈等，他住在涼亭直至6月。阮表示，警員損毁物品前沒有問過該些物品屬誰。審訊今續。

【案件編號：DCCC 123/21】