明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」

【明報專訊】中大校長段崇智辭職，令大學管治架構與大學運作間的張力再受關注。自中大創校已支持該校的利希慎家族、利孝和女兒兼希慎主席利蘊蓮向本報表示，雖然不清楚校董會運作內情，但根據自己擔任多間企業非執董經驗，管治架構中執行與非執行成員要分清楚、有一條線，「行政（人員）就係要有空間做嘢，（董事會）主席都是提供方向，唔可以做咗行政，千祈唔好搞亂」。她說，在美國若大學不獲捐款人認同恐面臨「制水」，但強調家族60年來都深愛中大，對事不對人，會繼續支持中大、香港教育及香港。

利家與中大淵源深厚，利國偉任中大校董會創校司庫，他和利漢釗分別曾任中大校董會主席，利乾曾任副主席至去年；利蘊蓮父親利孝和與中大創校校長李卓敏是世交，有份出資興建中大文物館及中國文化研究所。

利蘊蓮稱對段崇智辭職感到「好遺憾、好失望」，形容對方是「落地的老實人」，是中大、香港及國家的損失，但看到事態波動，她不特別意外。

中大校董會改組後，多個歷年擔任校董的本地大家族未獲續任校董，包括恒生「利國偉家族」、新鴻基等。利蘊蓮形容「一朝天子一朝臣」，都要接受，「人事上轉一下，看看新人上場點樣」，寄語中大繼續做好目標、做好科研，以及推動國家和國際教育連結。

相關字詞﹕中大 利蘊蓮 希慎 段崇智

上 / 下一篇新聞

國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民
國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民
庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」
庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」
英揆稱黎案屬政府優先事項 港府斥圖干預司法
英揆稱黎案屬政府優先事項 港府斥圖干預司法
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
警察英文筆試及格率28% 鄧炳強：反映「守門口」作用
警察英文筆試及格率28% 鄧炳強：反映「守門口」作用
稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」
稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」
童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪
童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪
國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想
國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想
終院首直播 同志平權案大狀：增透明度
終院首直播 同志平權案大狀：增透明度
國安處帶走鄭文傑家人助查
國安處帶走鄭文傑家人助查
重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢
重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢
荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告
荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告
捱撞孕婦情况不樂觀 胎兒不保
捱撞孕婦情况不樂觀 胎兒不保
港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與
港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與
浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病
浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病
工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知
工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知
大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統
大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統
麥美娟：區會非政府二隊 須納正反民意
麥美娟：區會非政府二隊 須納正反民意
山頂兩單位連環遇竊 一戶失30萬元財物
山頂兩單位連環遇竊 一戶失30萬元財物
急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗
急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗
官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月
官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月
古思堯否認煽動 還押下月審
古思堯否認煽動 還押下月審
活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元
活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元
【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育
【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育
【Emily】新生嬰獎勵金收近4700申請 最快下月底派
【Emily】新生嬰獎勵金收近4700申請 最快下月底派
【Emily】大年初八搞春茗 記協：盼同行互問好
【Emily】大年初八搞春茗 記協：盼同行互問好
【Emily】1823去年接投訴 最多涉食環
【Emily】1823去年接投訴 最多涉食環
【Emily】獲南京大學教授銜 譚志源順路探譚鐵牛
【Emily】獲南京大學教授銜 譚志源順路探譚鐵牛
【Emily】獲捐百萬 香港珠海學院設茶文化室
【Emily】獲捐百萬 香港珠海學院設茶文化室