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港聞二

議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主

【明報專訊】中文大學校長段崇智周一（8日）辭職，將提早兩年於明年1月卸任。身兼中大校董的立法會議員張宇人、劉國勳及鄧家彪昨日一致表示，尊重段崇智辭職決定，相信校董會將盡快展開招聘新校長的程序，料需時半年至9個月。3人在傳媒追問下均避評段崇智與校董會互動表現，稱「一切都要向前看」。

中大周二的公告引述段崇智解釋請辭原因，當中稱中大在修例後「落實新的管治架構」，此時屬讓大學物色新校長的「合適時機」。張宇人昨日回應稱，段崇智請辭屬個人選擇，「唔係我哋做任何嘅手段令佢辭職」，指「如果校長按自身意願辭職，我也不去尊重（的話），我覺得這才是不尊重自主，特別是他個人的自主」。他認為段辭職會影響中大師生士氣、日後難聘請新校長皆屬「揣測」，籲各界「看遠一點」，「可放眼看看未來一年半載（招聘新校長）這個工作是不是有困難」。

劉國勳：勿與吳樹培被炒混為一談

被問到是否覺得「打贏一仗」，張稱不認為自己在打仗，其後劉國勳補充稱無人將中大視作戰場。劉說，推動校董會改組從來「對事不對人」、「沒針對任何人」，3人一直以中大長遠利益為依歸，又指前副校吳樹培一事與段崇智辭職「不能混為一談」。他相信，段崇智未來一年將繼續與校董會合作，使中大順利運作。

蔡若蓮指無關校董會改組

教育局前日回應段崇智請辭時未見提及「院校自主」。教育局長蔡若蓮昨稱，中大校董會並非短時間內促成改組，段崇智作為校董會一員「不會突然間才得知校董會改組內容、方向和目標」，不認為他辭職與改組有關，相信「絕對是校長個人決定」。

本身是校友的民政及青年事務局長麥美娟任中大校董時，曾於2020年向段崇智發公開信，關注中大在反修例後被稱為「暴大」、校方卻無人指正學生，2022年校董會討論續聘段崇智為校長時她亦投反對票。她昨未回應段與校董會互動、在反修例時表現等提問，稱隨着立法會通過修例改組中大校董會，是「好時機」、「好開始」讓中大為學生提供更好的學習環境，希望任何人事變動均不影響大學教學及學生學習。

相關字詞﹕鄧家彪 段崇智 中文大學 教育局

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