明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

英揆稱黎案屬政府優先事項 港府斥圖干預司法

【明報專訊】英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）公開英國首相辛偉誠的信件，辛偉誠指正在審訊的「黎智英案」性質重要，屬英國政府的優先事項，並形容黎智英是「言論自由的捍衛者」（champion of free speech），英方將毫不猶豫捍衛黎所代表的價值。港府就辛偉誠的言論表示堅決反對和強烈不滿，指任何國家企圖干預香港司法程序，促使任何被告逃避司法審判，應受譴責；發表有意圖干擾司法公正的言論，極有可能構成妨礙司法公正。

奧爾頓勳爵在社交媒體「X」發布辛偉誠向前港督彭定康等人的回信。辛偉誠列出英方為黎智英案所採取的行動，包括外相卡梅倫上月與中國外交部長王毅通電話時，提出關注黎智英案，並承諾日後與中方接觸時，會繼續表達對案件的關注；卡梅倫亦於案件開審前與黎智英兒子黎崇恩會面，了解其擔憂。

英批國安法違《聯合聲明》 港：條款已履行完

辛偉誠稱，港府基於政治動機起訴黎智英，並藉不同控罪試圖抹黑及滅聲，指《港區國安法》損害香港及違反《中英聯合聲明》，令香港產生寒蟬效應。

政府回覆查詢表示，律政司在有充分證據令案件有合理機會達至定罪，以及在合乎公眾利益的情况下才會提出起訴，與言論自由或任何人的職業、政治理念或背景無關；污衊任何檢控工作是「政治檢控」都是罔顧事實，特區政府強烈反對。

政府又指《港區國安法》並不違反《中英聯合聲明》，隨着國家對香港恢復行使主權，聲明與英方有關的條款已經履行完畢，指英方應正視事實，停止干預屬於中國內政的香港事務。

政府表示，會繼續堅定履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國安的行為，同時依法保障香港市民的權利和自由。

（黎智英案）

上 / 下一篇新聞

國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民
國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民
庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」
庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」
續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」
警察英文筆試及格率28% 鄧炳強：反映「守門口」作用
警察英文筆試及格率28% 鄧炳強：反映「守門口」作用
稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」
稱捱打後3周 警重返問「痛唔痛」 被毆街友指警威脅 「3日後我哋又再嚟」
童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪
童樂居最多控罪被告 虐兒125次 再認37罪
國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想
國泰：航班改動不符標準 將徹查起因 96%客轉乘日內航班 旅遊KOL指不理想
終院首直播 同志平權案大狀：增透明度
終院首直播 同志平權案大狀：增透明度
國安處帶走鄭文傑家人助查
國安處帶走鄭文傑家人助查
重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢
重置科學館屬「初步構思」 文體旅局稱上半年諮詢
荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告
荃灣港安孕婦事故 半小時無產醫到場 未符守則要求 衛署書面警告
捱撞孕婦情况不樂觀 胎兒不保
捱撞孕婦情况不樂觀 胎兒不保
港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與
港大伙懲教署推丙肝篩查 在囚者自願參與
浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病
浸大提取中藥成分製藥 治罕見肌原纖維肌病
工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知
工廈獨立書店違地契 地政要求搬離 同層多零售舖 有店主稱無收通知
大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統
大病癒後攻讀公共衛生 王倩雯冀大數據改善康健系統
麥美娟：區會非政府二隊 須納正反民意
麥美娟：區會非政府二隊 須納正反民意
山頂兩單位連環遇竊 一戶失30萬元財物
山頂兩單位連環遇竊 一戶失30萬元財物
急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗
急症室收費研按分流加減 醫生憂增醫患爭拗
官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月
官斥機場「游走」不顧忌 穿「光時」上衣男囚3月
古思堯否認煽動 還押下月審
古思堯否認煽動 還押下月審
活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元
活在灣區：報團逛深圳Costco 最平339元
【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育
【Emily】熊貓糞造紙 350學生創健力士 海洋公園偕二千五師生 推社區保育
【Emily】新生嬰獎勵金收近4700申請 最快下月底派
【Emily】新生嬰獎勵金收近4700申請 最快下月底派
【Emily】大年初八搞春茗 記協：盼同行互問好
【Emily】大年初八搞春茗 記協：盼同行互問好
【Emily】1823去年接投訴 最多涉食環
【Emily】1823去年接投訴 最多涉食環
【Emily】獲南京大學教授銜 譚志源順路探譚鐵牛
【Emily】獲南京大學教授銜 譚志源順路探譚鐵牛
【Emily】獲捐百萬 香港珠海學院設茶文化室
【Emily】獲捐百萬 香港珠海學院設茶文化室