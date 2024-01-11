英揆稱黎案屬政府優先事項 港府斥圖干預司法

奧爾頓勳爵在社交媒體「X」發布辛偉誠向前港督彭定康等人的回信。辛偉誠列出英方為黎智英案所採取的行動，包括外相卡梅倫上月與中國外交部長王毅通電話時，提出關注黎智英案，並承諾日後與中方接觸時，會繼續表達對案件的關注；卡梅倫亦於案件開審前與黎智英兒子黎崇恩會面，了解其擔憂。

英批國安法違《聯合聲明》 港：條款已履行完

辛偉誠稱，港府基於政治動機起訴黎智英，並藉不同控罪試圖抹黑及滅聲，指《港區國安法》損害香港及違反《中英聯合聲明》，令香港產生寒蟬效應。

政府回覆查詢表示，律政司在有充分證據令案件有合理機會達至定罪，以及在合乎公眾利益的情况下才會提出起訴，與言論自由或任何人的職業、政治理念或背景無關；污衊任何檢控工作是「政治檢控」都是罔顧事實，特區政府強烈反對。

政府又指《港區國安法》並不違反《中英聯合聲明》，隨着國家對香港恢復行使主權，聲明與英方有關的條款已經履行完畢，指英方應正視事實，停止干預屬於中國內政的香港事務。

政府表示，會繼續堅定履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國安的行為，同時依法保障香港市民的權利和自由。

（黎智英案）