庭上播錄影會面片段 黎智英稱不識李宇軒 多項提問答「唔知」

據控方案情，黎智英2020年8月10日被捕，控方播放同年9月1日替黎錄取的錄影會面片段，片段可見黎身穿紫色西裝外套，由律師陪同到警署。

警播訪美片段 黎：冇嘢想講

警員播放黎智英在美國、台灣等地接受訪問的片段，例如2019年10月黎偕香港大專學界事務代表團發言人與美國共和黨參議員見面，會後提到「暴力真係升級呢，佢哋（美國參議員）係好concern（關注），想我哋維持喺一個唔好咁violent（暴力）嘅情况下提出抗爭」；黎亦表示有向參議員反映「最緊要有你哋support（支持）」，黎看畢片段後稱「冇嘢想講」。

認文章署名屬實 刊登目的「無補充」

警員其後展示Twitter（現稱X）帳戶「Jimmy Lai」發布的帖文，以及多篇由黎智英撰寫、並在《蘋果日報》發布的文章，包括〈我們堅持下去，才有希望〉、〈反極權 台灣更不用怕〉、〈捍道德抗極權 全球人人有責〉等屬本案161篇煽動刊物，另外無列為煽動刊物的〈絕對獨裁 習近平哪裡來的自信〉、〈習帝治下的大瘟疫〉等。

黎承認署名「黎智英」代表他自己、「Jimmy Lai」是他的個人帳戶，但對於文章或帖文想表達什麼、刊登目的、由誰批准刊登，黎一概表示「唔知」、「無嘢想講」、「無補充」。

警員續展示不同單據，顯示李宇軒或「LAIS Hotel」和力高顧問有限公司以李的名義向英國《衛報》、美國《華盛頓郵報》、意大利《RCS MediaGroup S.p.A》等多個媒體匯款，而《日本經濟新聞》有147萬港元匯款。

被問《日經》匯款 稱「冇嘢想講」

黎稱不認識李宇軒，對LAIS Hotel和力高沒有認知，與前述媒體沒有生意來往，「唔知」為何會匯錢。警員詢問為何《日經》有如此大筆匯款，而根據調查所得，兩間公司均屬黎智英名下，公司的營運和決策由誰決定，黎回應「冇嘢想講」。

（黎智英案）