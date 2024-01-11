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港聞一

國安警：黎智英176萬轉帳美前副防長 指經助手「長年資助」政團逾9000萬 公司戶口2000萬轉泛民

【明報專訊】《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控勾結外國勢力等一案，昨日在高院進入第9天審訊。控方讀出警方國安處高級督察的書面供辭，分析此案資金流向，披露黎智英以「不明原因」轉帳176萬港元予美國國防部前副部長，及轉帳共350萬元給陳日君樞機；黎又透過助手Mark Simon「分發用途可疑的資金」，轉帳逾9000萬元「長年資助」本地或海外政治團體（見圖）。庭上昨亦播放黎的警誡錄影會面紀錄，當中黎表示「唔認識」李宇軒，亦「唔知」名下公司為何支付外地媒體的廣告費（見另稿）。

控：2017年向陳日君轉帳350萬

控方高級檢控官陳穎琛讀出警方國安處高級督察洪麗芬的書面供辭，分析黎智英兩個私人銀行戶口及7個公司戶口的資金流向，指黎以「不明原因」轉帳多筆款項，包括在2013至17年間，分6次向美國國防部前副部長Paul Wolfowitz匯款共176萬元，及在2017年2月和12月，向時任天主教香港教區主教陳日君樞機存入兩筆分別300萬及50萬元的款項，又在2019年轉帳給人權組織「香港監察」。

稱黎分批存逾億

Mark Simon收款即轉走予他人

書面供辭指黎又分多次將逾1億元存入Mark Simon的戶口，Simon在收款後短時間轉走共9326萬元，予有政治背景的收款人，反映黎智英明顯利用Simon的戶口「分發（dissipate）資金」；2019年2月至11月，Simon被指轉帳35萬元予支聯會，以及共53萬元予同案被告陳梓華和李宇軒。根據開案陳辭，相關款項分別供陳和李舉辦展覽及邀請海外政治人物來港監察2019年區選。

供辭亦分析黎智英名下的公司戶口，當中黎在2016年，向他名下的公明紡織廠存入500萬元，兩日後，公司以銀行本票支付200萬元予何謝韋律師事務所、300萬元予民主黨，一個月後給民主黨的本票被退回，Simon再支付300萬元予民主黨；加拿大公司LAIS Hotel則被指在2019年8月至2020年10月轉帳2000萬元予「有政治背景的收款人」，包括公民黨、民主黨、工黨、社民連、李宇軒及立法會前議員區諾軒，以及《日本經濟新聞》。

指名下公司墊支李宇軒全球登報

李6戶口向20外媒轉帳980萬

供辭指黎智英名下公司另涉墊支李宇軒在全球登報呼籲制裁的廣告費；2019年8月，LAIS轉帳147萬元予《日本經濟新聞》（日經），5日後《日經》將147萬元轉給李宇軒；警方在李宇軒寓所檢獲相關收據，反映LAIS支付廣告費後，《日經》歸還先前李宇軒支付的款項；LAIS另以李的名義支付英國《衛報》及美國《華盛頓郵報》的廣告費；黎名下另一間公司力高顧問亦支付約18萬元予一間意大利傳媒公司。

至於李宇軒的6個銀行戶口，供辭指李在2019年6月至2020年4月，向逾20間外地傳媒公司轉帳共980萬元，紀錄脗合李的全球登報行動；2019年6月至11月，李接收來自眾籌公司Stripe、《蘋果》專欄作家Jack Hazlewood、Mark Simon、「The Project」及《日經》的「可疑」匯款共1450萬元。

審訊押後下周二再續，以處理辯方爭議控方專家證人、城大法律學院教授王貴國口供的呈堂性。

明報記者

【案件編號：HCCC 51/21】

（黎智英案）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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