明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】乖巧寶寶像惹議 區議員：有蒐地區意見

【明報專訊】全港18區將設「打卡」位，其中西貢區議會計劃喺將軍澳擺內地卡通人物「乖巧寶寶」塑像，引起唔少討論。新民黨一眾新任區議員噚日同傳媒茶敘，其中西貢區嘅陳健浚同Emily「申冤」，話成件事由去年《施政報告》提出設打卡地標後，蒐集咗意見，至近日先喺區議會曝光，當中亦要考慮成本問題。

用內地卡通 話本地設計成本高

打卡項目最初由各區青年建設社區委員會負責，陳健浚係該會嘅西貢區主席，佢話委員會去年10月至12月蒐集意見，至12月中開會選出3個項目，包括乖巧寶寶。對於有人批評卡通人物來自內地，陳解釋，搵本地設計師成本高，公開徵設計亦要長時間，強調最終嘅作品會有香港、西貢特色，又話成個打卡項目獲撥款100萬元，乖巧寶寶並唔係最高成本嗰個。

財政司長陳茂波早幾日「放風」，話政府研究緊公共服務收費。新民黨副主席兼沙田區議員潘國山認為，任何加價都一定唔受歡迎，但政府財赤的確存在，相信透過解說，市民最終會明白，而作為新制度下嘅區議員更多咗一項工作，就係幫政府向市民解說政策，強調如果市民嘅反對聲音合理，區議員都會如實反映。

新民黨喺唔少地區直選落敗，南區委任議員何沅蔚同灣仔區委任議員孫道弘都話，將來會同落敗嘅黨友齊齊落區，認為佢哋雖然落敗，喺區內都有一定支持，可以繼續服務社區。

上 / 下一篇新聞

8警涉毆街友屈藏毒 圖遮閉路電視 事主：撳手逼揸刀 拒從「全身被打」
8警涉毆街友屈藏毒 圖遮閉路電視 事主：撳手逼揸刀 拒從「全身被打」
孕婦過路 遭貨車撞飛危殆
孕婦過路 遭貨車撞飛危殆
張劍虹作供押後 辯方將爭議專家口供呈堂性
張劍虹作供押後 辯方將爭議專家口供呈堂性
明專升格聖方濟各大學 自資第四間 今屆畢業獲大學證書 收生寒冬下料取錄人數相若
明專升格聖方濟各大學 自資第四間 今屆畢業獲大學證書 收生寒冬下料取錄人數相若
東華爭取3年內升格 珠海曾稱「兩年近達標」
東華爭取3年內升格 珠海曾稱「兩年近達標」
涉騙24萬政府「科技券」 前區議員林進逾20人被捕
涉騙24萬政府「科技券」 前區議員林進逾20人被捕
「Lunch哥」涉舉中指責罵證人 事主翻看片段大哭「好驚」
「Lunch哥」涉舉中指責罵證人 事主翻看片段大哭「好驚」
泄千三殘疾人英文姓名 社署稱職員已解約
泄千三殘疾人英文姓名 社署稱職員已解約
農曆年研兩口岸延長開放 涵蓋鐵路 直巴協會：部門索運載力數據 未知進一步安排
農曆年研兩口岸延長開放 涵蓋鐵路 直巴協會：部門索運載力數據 未知進一步安排
「日夜都繽紛」活動開到5月 九龍城辦泰拳賽大埔推發光寶碟
「日夜都繽紛」活動開到5月 九龍城辦泰拳賽大埔推發光寶碟
栢麗大道設心形裝置打卡 議員：全世界都有
栢麗大道設心形裝置打卡 議員：全世界都有
民航處：國泰頻停航班極不理想 限月內交報告
民航處：國泰頻停航班極不理想 限月內交報告
急症室研拆件收費 驗血照X光「另計」
急症室研拆件收費 驗血照X光「另計」
童樂居9人認30項虐兒 官：必判監 斥兩被告袖手求輕判「斗膽奢望」
童樂居9人認30項虐兒 官：必判監 斥兩被告袖手求輕判「斗膽奢望」
離境車走私千萬元黃金 澳門司機被捕
離境車走私千萬元黃金 澳門司機被捕
「遊車河」遭截劫20萬 反黑組查另有內情否
「遊車河」遭截劫20萬 反黑組查另有內情否
運署刪涵採訪「其他事項」 前私隱專員：繞過終院判辭 陳文敏：傳媒查車牌關卡 有覆核風險
運署刪涵採訪「其他事項」 前私隱專員：繞過終院判辭 陳文敏：傳媒查車牌關卡 有覆核風險
新方向陳燕君：仍會協助反修例被捕人 稱「這班是我們的年輕人」 惟「暴力個案不可輕恕」
新方向陳燕君：仍會協助反修例被捕人 稱「這班是我們的年輕人」 惟「暴力個案不可輕恕」
雌雄賊刀片輕鐵扒竊 警疑廣西韋家幫成員
雌雄賊刀片輕鐵扒竊 警疑廣西韋家幫成員
藉詞驅鬼猥褻母女 六旬中醫7罪成
藉詞驅鬼猥褻母女 六旬中醫7罪成
灣區熱搜：灣區政策密密推 盼吸港澳人力、投資 前海目標明年萬港人就業 橫琴盼5年後納澳一成勞力
灣區熱搜：灣區政策密密推 盼吸港澳人力、投資 前海目標明年萬港人就業 橫琴盼5年後納澳一成勞力
灣區熱搜：澳門元支付、遊艇自由行 橫琴兩文件措施多新猷
灣區熱搜：澳門元支付、遊艇自由行 橫琴兩文件措施多新猷
【Emily】油尖旺區會小組會議 兩缺席一遲到 鄧銘心唔見人冇申報 鍾港武有申報
【Emily】油尖旺區會小組會議 兩缺席一遲到 鄧銘心唔見人冇申報 鍾港武有申報
【Emily】AI李家超詐騙影片 政府澄清全屬偽造
【Emily】AI李家超詐騙影片 政府澄清全屬偽造
【Emily】都大校長賀年卡寄逾300在囚生
【Emily】都大校長賀年卡寄逾300在囚生
【Emily】G19唔撐離境稅 倡徵加密幣印花稅
【Emily】G19唔撐離境稅 倡徵加密幣印花稅
【Emily】教大國安與法律教育研究中心成立
【Emily】教大國安與法律教育研究中心成立