【Emily】乖巧寶寶像惹議 區議員：有蒐地區意見

用內地卡通 話本地設計成本高

打卡項目最初由各區青年建設社區委員會負責，陳健浚係該會嘅西貢區主席，佢話委員會去年10月至12月蒐集意見，至12月中開會選出3個項目，包括乖巧寶寶。對於有人批評卡通人物來自內地，陳解釋，搵本地設計師成本高，公開徵設計亦要長時間，強調最終嘅作品會有香港、西貢特色，又話成個打卡項目獲撥款100萬元，乖巧寶寶並唔係最高成本嗰個。

財政司長陳茂波早幾日「放風」，話政府研究緊公共服務收費。新民黨副主席兼沙田區議員潘國山認為，任何加價都一定唔受歡迎，但政府財赤的確存在，相信透過解說，市民最終會明白，而作為新制度下嘅區議員更多咗一項工作，就係幫政府向市民解說政策，強調如果市民嘅反對聲音合理，區議員都會如實反映。

新民黨喺唔少地區直選落敗，南區委任議員何沅蔚同灣仔區委任議員孫道弘都話，將來會同落敗嘅黨友齊齊落區，認為佢哋雖然落敗，喺區內都有一定支持，可以繼續服務社區。