藉詞驅鬼猥褻母女 六旬中醫7罪成

被告周國強（65歲）被控6項非禮罪及1 項以虛假藉口促致他人作非法的性行為罪，3名事主為16歲X、X的母親，及X的17歲女同學Y。控方案情指出，2021年初X與男友分手，X母深信X被男友下降頭，邀請被告到住宅多次為被告驅鬼。X母與Y的關係不錯，Y曾到X家中留宿。事後發展至X母相信Y「被鬼跟」，也安排Y接受驅鬼儀式。

少女同學同被侵犯

辯方稱探肛為查脊椎側彎

首次非禮發生於同年2月間，被告要求X全裸躺在牀上，用兩隻手指插入X肛門內，聲稱從肛門辟走降頭的鬼，其後他一邊念咒，一邊用手掌推揉X的乳房。其後某天，被告要求X全裸，然後用佛牌掃遍X全身；同年5月至7月間發生3次事件，被告指要向X及Y驅鬼，先後指插Y肛門，以及分別撫摸X和Y的陰部和乳房；同年6月至7月間，被告指鬼轉移至X母身上，並捉住X手將她手指插進其母肛門內；最後一次事件僅涉Y，被告用碌柚葉為Y洗澡。

郭官於判辭指出，辯方案情是被告從沒以道士自居，要求事主裸身探肛是為了檢查她有否脊椎側彎。惟中醫專家稱脊椎側彎毋須以探肛檢查，道教專家也稱道教沒有任何驅鬼解降儀式，更沒有任何要求女善信脫衣的儀式。

郭官接納X及Y的證供，相信被告案發時曾向兩人訛稱驅鬼，並利用X母的迷信，以驅鬼等理由哄騙X母讓他可以名正言順侵犯X和Y，因而裁定被告面對的7罪均成立。

【案件編號：DCCC 761/22】