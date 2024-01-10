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港聞

港聞二

藉詞驅鬼猥褻母女 六旬中醫7罪成

【明報專訊】六旬註冊中醫師藉詞為16歲少女驅鬼及解降頭，稱肛門是「陽極通道」，用手指插進少女肛門內「辟鬼」。其後他以鬼入侵少女的一名女同學及少女的母親身上，要求指插兩人肛門。中醫昨於區院被判非禮等7罪成立，法官郭啟安斥被告利用少女母親的迷信、無知及對他的信任，假借宗教之名，侵犯兩名少女及少女母親。郭官下令被告還押至3月7日判刑。

被告周國強（65歲）被控6項非禮罪及1 項以虛假藉口促致他人作非法的性行為罪，3名事主為16歲X、X的母親，及X的17歲女同學Y。控方案情指出，2021年初X與男友分手，X母深信X被男友下降頭，邀請被告到住宅多次為被告驅鬼。X母與Y的關係不錯，Y曾到X家中留宿。事後發展至X母相信Y「被鬼跟」，也安排Y接受驅鬼儀式。

少女同學同被侵犯

辯方稱探肛為查脊椎側彎

首次非禮發生於同年2月間，被告要求X全裸躺在牀上，用兩隻手指插入X肛門內，聲稱從肛門辟走降頭的鬼，其後他一邊念咒，一邊用手掌推揉X的乳房。其後某天，被告要求X全裸，然後用佛牌掃遍X全身；同年5月至7月間發生3次事件，被告指要向X及Y驅鬼，先後指插Y肛門，以及分別撫摸X和Y的陰部和乳房；同年6月至7月間，被告指鬼轉移至X母身上，並捉住X手將她手指插進其母肛門內；最後一次事件僅涉Y，被告用碌柚葉為Y洗澡。

郭官於判辭指出，辯方案情是被告從沒以道士自居，要求事主裸身探肛是為了檢查她有否脊椎側彎。惟中醫專家稱脊椎側彎毋須以探肛檢查，道教專家也稱道教沒有任何驅鬼解降儀式，更沒有任何要求女善信脫衣的儀式。

郭官接納X及Y的證供，相信被告案發時曾向兩人訛稱驅鬼，並利用X母的迷信，以驅鬼等理由哄騙X母讓他可以名正言順侵犯X和Y，因而裁定被告面對的7罪均成立。

【案件編號：DCCC 761/22】

相關字詞﹕以虛假口促致他人作非法性交行為罪 區域法院 註冊中醫 非禮 驅鬼

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