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港聞

港聞二

新方向陳燕君：仍會協助反修例被捕人 稱「這班是我們的年輕人」 惟「暴力個案不可輕恕」

【明報專訊】香港新方向成員、天水圍南及屏廈區議員陳燕君是今屆直選區議員中，唯一的小型政黨代表。同黨的立法會議員張欣宇曾協助反修例被捕者重辦回鄉證，一度在建制派間引起爭議，有份協助個案的陳燕君在訪問時稱，社會刻意與反修例被捕者保持距離，未有真正了解他們，她反問：「這班是我們的年輕人，是我們香港的未來，如果我們不保護好、不着緊的話，如何大聲地跟別人說好香港故事呢？」陳燕君說未來作為區議員仍會繼續協助有關個案。

與張欣宇協助重辦回鄉證

陳燕君在參選宣言中稱願意擔當「充滿溫度、執著、包容的清流」，以修補社會關係及重建互信。對於外界質疑香港新方向以較寬容的態度看待被捕者，她解釋，寬容的取態源於有了解他們的聲音，她稱接觸過有個案是無辜捲入事件的途人，認為外界對被捕者存在很多誤解，大家沒有真正了解他們，聆聽他們的聲音，反之，更多是選擇與他們保持距離。

她又說，曾親身接觸在囚者，認為他們很努力學習如何重新開始，冀社會可讓他們對未來仍可抱有希望，惟她亦指涉及暴力的個案不應輕恕。至於曾被捕但至今未被起訴的個案，她認為，案件已事隔多年，冀可盡快結案，令被捕者有新的開始。

稱參選因街坊鼓勵

參選前是張欣宇在天水圍議辦的助理，現時28歲首次參選區議會的陳燕君，稱本身對政治並不熱中，但在地區服務時，喜歡與街坊接觸交流，而參選的觸發點正是有街坊鼓勵她嘗試，對她說「唔得咪當學下嘢囉！」她又想到黨內只有一名立法會議員，「大家這麼鼓勵，就覺得會不會真的可以幫香港新方向攞一席區議會席位呢？」

願當市民政府橋樑

政府未來在新界多區有不少新發展、新規劃，陳燕君認為，政府的計劃難免與持有私人地皮的業權人利益產生矛盾，她舉例近日收到一宗個案，一幅在深圳灣橋下、近流浮山的地皮，現時用作物流倉庫，政府擬收地用作發展北部都會區，她說倉庫搬遷、職員生計影響深遠，「是不是政府要發展，就聽不到市民的心聲？」身為當區區議員，她說會擔當市民和政府中間的橋樑，居中調節。

她表示，該幅流浮山地皮或涉及12個倉庫，如一個倉庫有50個員工，收地就會影響到50個家庭，她說會向政府建議分批收地發展，「不要同一時間全部挖晒（清空倉庫）？」另外，她亦會跟進當區村民的安置問題，「安置他們在過渡房屋還是公屋？安置他們上公屋要排隊，長者要如何安置，（這些）都是現時需要同政府努力溝通的問題之一」。

明報記者 劉思昆

（新任區議員系列．三）

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