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運署刪涵採訪「其他事項」 前私隱專員：繞過終院判辭 陳文敏：傳媒查車牌關卡 有覆核風險

【明報專訊】運輸署日前更改車牌查冊安排，查冊程序及表格不再適用於傳媒，記者須另行書面申請。對比新舊車輛登記申請表格細節，運輸署刪去終審法院先前在蔡玉玲案判辭判定可包涵新聞調查的「其他有關交通及運輸的事宜」選項；署方又首度在申請表格中，列出設立車輛登記冊的3個目的（見表）。前私隱專員黃繼兒向本報分析，政府刻意繞過終院判辭，刪去「其他有關交通及運輸的事宜」選項，否則車輛查冊制度被「綁死」。港大法律學院客席教授陳文敏在商台節目說，新查冊制度沒有上訴制度，若政府處理傳媒申請時設下重重關卡，與法例及終院裁決有衝突，絕對有可能受法律挑戰。

運輸署截稿前未回應

私隱專員公署回覆查詢時說，政府部門管理公共登記冊時，應確保登記冊中的個人資料按《私隱條例》受保障。公署稱，明白社會上對知情權的訴求，至於保障私隱與公眾知情權怎樣平衡，公署稱，鼓勵部門按法例及政策合適平衡。運輸署截稿前未有回應。

終院表明運署有權索查冊原因

終院去年中在時任港台編導蔡玉玲案中，以較寬鬆解讀當時車輛登記表格中「其他有關交通及運輸的事宜」，認為可解讀包涵真誠新聞調查工作。不過終院表明，蔡一案並非處理運輸署長拒絕查冊申請，署長也有權要求申請人提交申請原因，防止濫用。

翻查律政司一方在蔡玉玲案給終院的書面陳辭，當時政府陳辭說，設立車輛登記冊目的是「保留可靠的車主紀錄，以辨識違反交通規例人等，或道路上不當使用車輛導致任何受傷、損失、不便的人」。署方在日前推出的新申請表格中，則列明3個目的，包括因車輛直接影響而需確定車輛資料的人士資料，申請人也須聲明明白登記冊目的。

黃繼兒說，過去修改查冊程序，一般向立法會提出，如今透過行政措施修改程序，雖然政府有權這樣做，但有可能面臨司法覆核。至於運輸署首度表明登記冊目的，黃說就算過去幾十年無講，不代表現時不能表明，關鍵是符合公平原則及人權法。

陳文敏則說，終院裁決雖然並非直接處理署方權力，但判辭提及法例應採取寬鬆解讀，新聞自由是考慮因素之一，認為運輸署將傳媒查冊視為例外，做法值得商榷。他說，傳媒申請時，由署長考慮何謂公眾利益無可避免，但要合理行使權力，以及拒絕申請時要交代理由。他又稱，新安排下不設上訴機制下，更易受司法覆核。

相關字詞﹕終審法院 蔡玉玲 車牌查冊

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