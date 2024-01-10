童樂居9人認30項虐兒 官：必判監 斥兩被告袖手求輕判「斗膽奢望」

本案涉及16名被告，其中9人認罪，為趙詠茜（44歲，案發時年齡，下同）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李曉儀（26歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、周靈芝（28歲）、李慧心（50歲）及鄭淑貞（59歲）。受害兒童共19名，案發時間為2021年10至12月間。

拍打腳踢擲波鞋 不明物體塞口臉

承認案情指趙詠茜涉及12罪，其中一次為陪伴兒童在遊樂場做伸展運動時，3歲男童A坐在地上、手持一塊樹葉，趙大力拍打A，又從地上拾起不明物體塞向A的口部，A因而大哭。其後趙拍打A身旁的兩歲男童B，另被告卓凱欣走向B，從地上拾起一塊樹葉試圖餵給B吃，B別過臉抗拒。趙之後將A按在地上，又再次從地上拾起不明物體塞向B的臉部。

趙亦被閉路電視拍到多次虐待同一名幼童，例如3歲男童F在不同時段內，四度被趙虐待，其中一次趙用被子蓋過F的臉，再大力按壓；其他被告亦被拍攝到以不同方法虐待幼童（見表），其中莊嘉宜曾脫去波鞋後擲向3歲男童AG，擊中對方額頭後，莊再拾起波鞋擲向F的左手。

睹童被虐 有被告拍掌發笑

上述事件發生時均有其他被告在場，當中李慧心與鄭淑貞雖未曾出手施襲，卻在一旁目睹過程而沒有制止虐兒。卓凱欣被拍攝到曾蹲在男童A和B身前，近距離目睹趙對兩童的行為，在過程中拍掌發笑。

辯方替李慧心與鄭淑貞求情，形容警方以「找錯處」形式翻查童樂居3個月內閉路電視片段，找出400多宗虐兒事件，但李只涉其中一次，其罪責不是施暴者，只是「不干預、不阻止」；鄭就其不作為而令公眾失去信心一事致歉，為自己的行為感到羞恥，甚至認為「連累丈夫有個虐兒（案底）嘅太太」。辯方一度請求法官王詩麗就兩人索取社會服務令報告，但遭王官駁斥。

7人不認罪 下周二續審

另外7名被告黃潔瑩、陳綺雯、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、關佩華及陳信興，否認所有虐兒控罪，案件下周二續審。法庭今日再處理趙詠茜另一案件。

【案件編號：DCCC 846-853/22】