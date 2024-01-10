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童樂居9人認30項虐兒 官：必判監 斥兩被告袖手求輕判「斗膽奢望」

【明報專訊】香港保護兒童院舍「童樂居」虐兒事件，其中一案涉16名幼兒工作員，昨於區院開審。當中9人承認共30項虐兒罪，案情顯示他們虐兒方式包括從地上拾起樹葉及不明物體塞向幼童的臉及口部、用被子蓋過幼童的臉後再大力按壓等。辯方就部分被告求輕判及索取社會服務令報告，遭法官斥作「斗膽與奢望」的想法，指本案除判監外已別無他選。案件定於下周一判刑，9人須還押候懲。

本案涉及16名被告，其中9人認罪，為趙詠茜（44歲，案發時年齡，下同）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李曉儀（26歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、周靈芝（28歲）、李慧心（50歲）及鄭淑貞（59歲）。受害兒童共19名，案發時間為2021年10至12月間。

拍打腳踢擲波鞋 不明物體塞口臉

承認案情指趙詠茜涉及12罪，其中一次為陪伴兒童在遊樂場做伸展運動時，3歲男童A坐在地上、手持一塊樹葉，趙大力拍打A，又從地上拾起不明物體塞向A的口部，A因而大哭。其後趙拍打A身旁的兩歲男童B，另被告卓凱欣走向B，從地上拾起一塊樹葉試圖餵給B吃，B別過臉抗拒。趙之後將A按在地上，又再次從地上拾起不明物體塞向B的臉部。

趙亦被閉路電視拍到多次虐待同一名幼童，例如3歲男童F在不同時段內，四度被趙虐待，其中一次趙用被子蓋過F的臉，再大力按壓；其他被告亦被拍攝到以不同方法虐待幼童（見表），其中莊嘉宜曾脫去波鞋後擲向3歲男童AG，擊中對方額頭後，莊再拾起波鞋擲向F的左手。

睹童被虐 有被告拍掌發笑

上述事件發生時均有其他被告在場，當中李慧心與鄭淑貞雖未曾出手施襲，卻在一旁目睹過程而沒有制止虐兒。卓凱欣被拍攝到曾蹲在男童A和B身前，近距離目睹趙對兩童的行為，在過程中拍掌發笑。

辯方替李慧心與鄭淑貞求情，形容警方以「找錯處」形式翻查童樂居3個月內閉路電視片段，找出400多宗虐兒事件，但李只涉其中一次，其罪責不是施暴者，只是「不干預、不阻止」；鄭就其不作為而令公眾失去信心一事致歉，為自己的行為感到羞恥，甚至認為「連累丈夫有個虐兒（案底）嘅太太」。辯方一度請求法官王詩麗就兩人索取社會服務令報告，但遭王官駁斥。

7人不認罪 下周二續審

另外7名被告黃潔瑩、陳綺雯、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、關佩華及陳信興，否認所有虐兒控罪，案件下周二續審。法庭今日再處理趙詠茜另一案件。

【案件編號：DCCC 846-853/22】

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