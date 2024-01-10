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港聞二

急症室研拆件收費 驗血照X光「另計」

【明報專訊】本報昨日引述消息報道，政府正檢視公營醫療服務收費，包括研究公立醫院急症室加費，以打擊濫用並維持公營醫療體系可持續性。醫衛局昨日回覆本報時承認正檢討公營醫療服務收費，將針對資源分配失衡較嚴重服務，重點考慮改善收費安排，以引導市民善用公營醫療服務、有效運用有限資源。據悉，探討範圍涵蓋其他公院醫療服務加費、或由免費轉為收費，方向之一是急症室「拆件」收費，驗血和照X光等日後或需額外收費。

醫衛局：非緊急病人近10年佔比逾半

醫衛局昨稱，過去10年急症室第四及第五類個案、即次緊急或非緊急病人，一直佔比多達五成半至六成半，「無可避免擠兌應用以治理第一、二及三類別個案的急症室資源」，並稱相關個案數字於新冠疫情期間顯著下跌，由2019年平均每月約10.7萬宗，跌約三成至2020至2022年的約8萬宗，過去6個月已回升至約10萬宗，反映有關個案相對非緊急或情况輕微，但急症室應付緊急個案的能力影響甚大。

該局稱政府及醫管局設有機制，根據適用原則，即分擔成本、負擔能力、恰當使用、資源運用優次扶助弱勢社群使用服務及公眾認受，每兩年檢討急症室在內的公營醫療服務收費，上次檢討是2021至2022年，而今次檢討將針對資源分配失衡較嚴重的服務，重點考慮優化收費安排。

財政司長陳茂波近日預告下月發表的《財政預算案》將檢視長期未調整的公共服務收費。特首李家超昨被問及應否增加急症室收費，稱有關收費主要考慮急症室有否恰如其分處理緊急個案，過去出現很多未必需要急症服務者使用急症室，當局將檢討整體醫療服務，針對如何防止急症室濫用。

相關字詞﹕李家超 醫管局 醫務衛生局 急症室 公立醫院

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