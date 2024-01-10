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民航處：國泰頻停航班極不理想 限月內交報告

【明報專訊】國泰航空周日（7日）稱為保農曆新年期間的航班運作，將每日整合平均6對航班，連日取消多班航班。民航處昨指有關情况極不理想，已要求國泰本月底前交報告，解釋取消航班原因和航班安排處理手法等，處方會在審視後跟進。特首李家超稱政府非常關注事件，指國泰要檢視人力和整體運力的長遠發展和安排，運輸及物流局將與國泰商討處理方法。

快運曾8天停14班 周內交報告

民航處昨日表示，國泰連日及今明兩月取消多班航班「極不理想」，不符政府和公眾的合理期望，敦促國泰盡快向受影響乘客清楚交代航班整合後的安排；處方昨再向國泰管理層表達高度關注，要求做好人手及各項配置，以確保服務穩定可靠，特別是在即將來臨的農曆新年旺季，處方會繼續密切監察。

翻查資料，2017年香港快運於國慶及中秋節長假期取消一連8天共14班航班，當時民航處要求快運於當周內提交詳細報告，時任署理民航處長廖志勇要求快運執行董事長親自處理事件；其後民航處要求快運半年內定期匯報改善工作的進度，包括各項關鍵業務指標的達標率，待處方完全滿意所有改善措施，快運才可開拓新業務。

機組協會：改善待遇是復蘇唯一方法

李家超昨早出席行政會議前見傳媒，被問到政府會否責成國泰近期多次無預警取消航班，他表示政府非常關注，稱運物局長林世雄已跟國泰管理層溝通，提出需盡可能向受影響旅客安排其他班次，甚至是其他航空公司班次。李指國泰長遠要檢視人力和整體運力的發展和安排，運物局會與國泰商討處理方法。

代表國泰機師的香港航空機組人員協會昨發聲明，指問題源自新冠疫情期間管理層大幅削減前線員工薪金，以及解僱機師和空中服務員，令機師人手流失至只及原本4000人的一半。協會稱，認同林世雄就航班取消情况向國泰管理層查問，並認為國泰要改善機師待遇，以挽留及重新聘用被裁機師，是國泰復蘇唯一方法。

相關字詞﹕香港航空機組人員協會 李家超 民航處 國泰航空

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