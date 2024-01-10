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港聞

港聞二

栢麗大道設心形裝置打卡 議員：全世界都有

【明報專訊】油尖旺區議會的「提振地區經濟專責工作小組」昨日首次開會，討論於農曆新年前舉辦的「尖咀夜繽紛」活動籌備情况，會上美麗華集團及栢麗購物大道的代表均表示，活動期間會在尖沙嘴一帶的彌敦道安裝燈飾讓市民「打卡」，栢麗購物大道預計本月底完成安裝情人節主題的打卡裝置，圖案主要是心形及花朵。不過，有議員認為全世界都有心形裝置，質疑旅客為何要選擇來港及尖沙嘴「打呢一張情人節卡呢」，認為裝置需具香港或尖沙嘴特色，才能吸引人。

出席會議的團體包括美麗華集團、栢麗購物大道業主立案法團代表、栢麗購物大道管理公司代表及尖沙嘴街坊福利會；政府部門則有路政署、康文署及食環署。其中，美麗華集團計劃2月於美麗華廣場4個主要門口加裝吊掛燈飾；近諾士佛臺的Mira Steps預料舉行8天街頭表演；商戶亦會派發消費券等。對於活動期間設有不同燈飾打卡，經民聯區議員黃建新稱，有前線商販反映現在不是無遊客來港及打卡，而是他們只來打卡，他建議市民及旅客必須先打卡才可獲發商戶消費券，讓他們到區內商舖消費，振興區內經濟。

葉傲冬：夜繽紛預算盼下次開會有

油尖旺區議會主席余健強稱，一個活動有多成功都難以即時振興經濟，強調首要工作是先「搞旺」地區。小組主席葉傲冬稱將去信旅發局，請求協助推廣活動，又稱朗豪坊及花墟商戶有興趣加入。被問及整個活動預算開支，他說各持份者仍在計算，期望下次會議能提供預算數字。

廟街63吉檔 食環：考慮開放申請

昨日另一議程是排檔區管理及貨品售賣安排，多名區議員關注廟街目前有63個固定小販攤檔空置，敦促食環署開放攤檔予有意申請者，食環署代表韋金發稱未來會考慮開放予合資格人士申請。

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