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港聞

港聞二

「日夜都繽紛」活動開到5月 九龍城辦泰拳賽大埔推發光寶碟

【明報專訊】特首李家超昨稱，本港今年首4個月將舉行40多項大型活動和國際會議，冀繼續展現「盛事之都」魅力，又稱本月至5月全港18區將以「日夜都繽紛」為題舉辦連串活動，帶動地區經濟及展現地區特色等，各區議會將成立專責工作小組協助推展。實政圓桌立法會議員田北辰期望政府盡快恢復「一簽多行」，以便內地旅客多次來港參加活動。選委界議員江玉歡相信大型活動有助令市面暢旺，在國內旅遊競爭力較高、吸引港人北上消費下，「政府不能坐以待斃，否則不舉辦活動只會更差」。

李：信各區有好橋搞活經濟

李家超昨出席行會前會見傳媒，提到各區將以「日夜都繽紛」為題舉辦活動，設不同主題呈現地區特色文化，並引入新元素，舉例九龍城區將於4月響應泰國潑水節，提供泰式美食、歌舞及泰拳比賽等；大埔區的「許願夜市」中將首創發光寶碟供市民許願。他又稱，剛完結的工展會人流增加兩成，營業額創新高，證明本港在吸引力和活動方面都可令經濟更有動力，相信各區會想出更多「新橋、好橋」，「搞活香港經濟」。

本港未來數個月將舉行多項大型活動，涵蓋經濟、體育及文藝範疇，包括本月底亞洲金融論壇、下月阿根廷球星美斯將來港參加表演賽。繼去年11月的法國品牌LOUIS VUITTON後，另一法國品牌DIOR將於3月來港舉行時裝展。自2016年起每年在美國舉辦的流行文化活動ComplexCon，同月亦於本港舉行，屬首次「登陸」亞洲。其香港發言人早前稱，本港一直是全球城市文化的核心平台，很高興把活動帶到香港，將邀請頂級設計師、藝術家及創作人參與，冀吸引逾3萬名全球訪客來港。

田北辰倡欣澳建演唱場地

邀Taylor Swift及Blackpink

本報早前據悉，政府正探討恢復開放深圳戶籍居民的「一簽多行」措施，爭取內地旅客多來港消費。田北辰昨稱據他了解，元旦日旅客滯留本港原因之一是酒店入住率高、部分接近九成，令部分內地旅客無法過夜，故建議政府因應未來多項活動要盡快恢復「一簽多行」。他認為本港仍處於「食老本」狀態，建議政府增加大型基建，如在欣澳建設賽車場及演唱會場地，並邀請國際巨星Taylor Swift及Blackpink等來港演出，增加本港對比鄰近城市的競爭力。

江玉歡認為，吸引本地市民及海外旅客活動需「雙線並行」，營造輕鬆社會氛圍，令經濟「慢慢活起來」，否則連本地氛圍都不理想，舉辦大型活動只會事倍功半。她估計元旦日旅客滯留不會再現，期望酒店等業界做好配套，令旅遊體驗盡善盡美。

相關字詞﹕夜繽紛 李家超 經濟復蘇 旅遊業 日夜都繽紛

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