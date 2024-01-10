農曆年研兩口岸延長開放 涵蓋鐵路 直巴協會：部門索運載力數據 未知進一步安排

本報記者昨向保安局、運輸及物流局和政務司長辦公室查詢官員此行是否涵蓋商討延長通關安排，局方着記者參考周一新聞稿。當中提到，陳國基與廣東省副省長張新及廣州市代理市長孫志洋會面，鄧炳強及林世雄亦有出席，曾討論粵港、港穗「共同關注的事宜」，加強各方面交流合作。

陳國基鄧炳強林世雄前日晤粵官

陳國基早前表示將與內地部門商討增加24小時通關口岸。現時24小時開放口岸包括落馬洲管制站、機場、港珠澳大橋及港澳客輪碼頭。據悉政府初步構思，農曆年期間延長開放落馬洲支線或羅湖其中一個鐵路口岸，以及香園圍或深圳灣其中一個陸路口岸，甚至24小時通關，具體日子及細節待與內地商討。

田北辰相信口岸不會長年累月加開，料主要涉及節日或大型活動才會增加延長開放的口岸，否則「小數怕長計」，兩地相應亦要投放較多人力資源，政府開支會大增。他建議可延長開放香園圍、深圳灣及羅湖口岸，協助疏通人流及車流，最終若特區政府開通深圳灣或羅湖口岸，深圳市政府亦要配合安排內地通宵接駁巴士。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，自上周與政府官員會面後，相關部門分別向各跨境巴士公司索取運載力數據，惟暫未獲通知進一步安排。他指元旦日旅客滯留屬特殊事件，估計農曆年間內地旅客大多回鄉或去長途旅行，不會再出現元旦日情况，故建議即使延長深圳灣口岸，只要開放至凌晨2時便足以疏導車流，毋須24小時通關。