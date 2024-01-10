明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

農曆年研兩口岸延長開放 涵蓋鐵路 直巴協會：部門索運載力數據 未知進一步安排

【明報專訊】元旦日跨年倒數煙花匯演過後，大批內地旅客凌晨滯留本港候車離境。據了解，運輸及物流局長林世雄與保安局長鄧炳強周一（8日）隨政務司長陳國基到訪大灣區，其間與內地相關領導會面，商討農曆新年期間增加24小時通關口岸的可能，初步構思在鐵路及陸路口岸各延長至少一個口岸的開放時間，甚至24小時通關。實政圓桌議員田北辰認為延長部分口岸開放時間是「勢在必行」，相信最快農曆年期間推出相關安排。

本報記者昨向保安局、運輸及物流局和政務司長辦公室查詢官員此行是否涵蓋商討延長通關安排，局方着記者參考周一新聞稿。當中提到，陳國基與廣東省副省長張新及廣州市代理市長孫志洋會面，鄧炳強及林世雄亦有出席，曾討論粵港、港穗「共同關注的事宜」，加強各方面交流合作。

陳國基鄧炳強林世雄前日晤粵官

陳國基早前表示將與內地部門商討增加24小時通關口岸。現時24小時開放口岸包括落馬洲管制站、機場、港珠澳大橋及港澳客輪碼頭。據悉政府初步構思，農曆年期間延長開放落馬洲支線或羅湖其中一個鐵路口岸，以及香園圍或深圳灣其中一個陸路口岸，甚至24小時通關，具體日子及細節待與內地商討。

田北辰相信口岸不會長年累月加開，料主要涉及節日或大型活動才會增加延長開放的口岸，否則「小數怕長計」，兩地相應亦要投放較多人力資源，政府開支會大增。他建議可延長開放香園圍、深圳灣及羅湖口岸，協助疏通人流及車流，最終若特區政府開通深圳灣或羅湖口岸，深圳市政府亦要配合安排內地通宵接駁巴士。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，自上周與政府官員會面後，相關部門分別向各跨境巴士公司索取運載力數據，惟暫未獲通知進一步安排。他指元旦日旅客滯留屬特殊事件，估計農曆年間內地旅客大多回鄉或去長途旅行，不會再出現元旦日情况，故建議即使延長深圳灣口岸，只要開放至凌晨2時便足以疏導車流，毋須24小時通關。

相關字詞﹕跨境巴士 通關 口岸 滯留

上 / 下一篇新聞

8警涉毆街友屈藏毒 圖遮閉路電視 事主：撳手逼揸刀 拒從「全身被打」
8警涉毆街友屈藏毒 圖遮閉路電視 事主：撳手逼揸刀 拒從「全身被打」
孕婦過路 遭貨車撞飛危殆
孕婦過路 遭貨車撞飛危殆
張劍虹作供押後 辯方將爭議專家口供呈堂性
張劍虹作供押後 辯方將爭議專家口供呈堂性
明專升格聖方濟各大學 自資第四間 今屆畢業獲大學證書 收生寒冬下料取錄人數相若
明專升格聖方濟各大學 自資第四間 今屆畢業獲大學證書 收生寒冬下料取錄人數相若
東華爭取3年內升格 珠海曾稱「兩年近達標」
東華爭取3年內升格 珠海曾稱「兩年近達標」
涉騙24萬政府「科技券」 前區議員林進逾20人被捕
涉騙24萬政府「科技券」 前區議員林進逾20人被捕
「Lunch哥」涉舉中指責罵證人 事主翻看片段大哭「好驚」
「Lunch哥」涉舉中指責罵證人 事主翻看片段大哭「好驚」
泄千三殘疾人英文姓名 社署稱職員已解約
泄千三殘疾人英文姓名 社署稱職員已解約
「日夜都繽紛」活動開到5月 九龍城辦泰拳賽大埔推發光寶碟
「日夜都繽紛」活動開到5月 九龍城辦泰拳賽大埔推發光寶碟
栢麗大道設心形裝置打卡 議員：全世界都有
栢麗大道設心形裝置打卡 議員：全世界都有
民航處：國泰頻停航班極不理想 限月內交報告
民航處：國泰頻停航班極不理想 限月內交報告
急症室研拆件收費 驗血照X光「另計」
急症室研拆件收費 驗血照X光「另計」
童樂居9人認30項虐兒 官：必判監 斥兩被告袖手求輕判「斗膽奢望」
童樂居9人認30項虐兒 官：必判監 斥兩被告袖手求輕判「斗膽奢望」
離境車走私千萬元黃金 澳門司機被捕
離境車走私千萬元黃金 澳門司機被捕
「遊車河」遭截劫20萬 反黑組查另有內情否
「遊車河」遭截劫20萬 反黑組查另有內情否
運署刪涵採訪「其他事項」 前私隱專員：繞過終院判辭 陳文敏：傳媒查車牌關卡 有覆核風險
運署刪涵採訪「其他事項」 前私隱專員：繞過終院判辭 陳文敏：傳媒查車牌關卡 有覆核風險
新方向陳燕君：仍會協助反修例被捕人 稱「這班是我們的年輕人」 惟「暴力個案不可輕恕」
新方向陳燕君：仍會協助反修例被捕人 稱「這班是我們的年輕人」 惟「暴力個案不可輕恕」
雌雄賊刀片輕鐵扒竊 警疑廣西韋家幫成員
雌雄賊刀片輕鐵扒竊 警疑廣西韋家幫成員
藉詞驅鬼猥褻母女 六旬中醫7罪成
藉詞驅鬼猥褻母女 六旬中醫7罪成
灣區熱搜：灣區政策密密推 盼吸港澳人力、投資 前海目標明年萬港人就業 橫琴盼5年後納澳一成勞力
灣區熱搜：灣區政策密密推 盼吸港澳人力、投資 前海目標明年萬港人就業 橫琴盼5年後納澳一成勞力
灣區熱搜：澳門元支付、遊艇自由行 橫琴兩文件措施多新猷
灣區熱搜：澳門元支付、遊艇自由行 橫琴兩文件措施多新猷
【Emily】油尖旺區會小組會議 兩缺席一遲到 鄧銘心唔見人冇申報 鍾港武有申報
【Emily】油尖旺區會小組會議 兩缺席一遲到 鄧銘心唔見人冇申報 鍾港武有申報
【Emily】乖巧寶寶像惹議 區議員：有蒐地區意見
【Emily】乖巧寶寶像惹議 區議員：有蒐地區意見
【Emily】AI李家超詐騙影片 政府澄清全屬偽造
【Emily】AI李家超詐騙影片 政府澄清全屬偽造
【Emily】都大校長賀年卡寄逾300在囚生
【Emily】都大校長賀年卡寄逾300在囚生
【Emily】G19唔撐離境稅 倡徵加密幣印花稅
【Emily】G19唔撐離境稅 倡徵加密幣印花稅
【Emily】教大國安與法律教育研究中心成立
【Emily】教大國安與法律教育研究中心成立