泄千三殘疾人英文姓名 社署稱職員已解約

去年11月事發 上月知悉本月通報

本報查詢始披露 稱不涉身分資料

社署強調重視保障個人私隱，已終止涉事職員服務合約，提醒員工必須遵守部門指引，謹慎處理市民個人資料。該署稱雖然今次外泄資料只涉及申請人英文姓名，無可識別身分的個人資料，如身分證號碼、出生日期或聯絡方法等，但有關人士需提高警覺，以防詐騙。

社署在新聞稿沒披露外泄事件何時發生和該署何時知悉事件。社署回覆本報查詢時稱，根據調查所得資料，有關職員去年11月曾將申請人的英文姓名複製至互聯網以「方便工作」，署方上月中旬知悉事件後隨即展開調查，在完成調查後，本月4日通報私隱專員公署事件，同時向受影響者發信及逐一致電解釋。

私隱署：正審查 籲受影響者查詢投訴

私隱專員公署昨確認事件，稱本月4日收到社署的資料外泄事故通報，已根據既定程序就事件展開循規審查，截至昨日未接獲相關查詢或投訴。惟考慮到事故涉及個人資料外泄，私隱專員公署呼籲受影響者若懷疑個人資料被外泄，可向公署或相關部門查詢或投訴。

社署表示，市民如有查詢，可致電3468 5645與社署照顧者津貼組聯絡。