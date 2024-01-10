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港聞

港聞二

「Lunch哥」涉舉中指責罵證人 事主翻看片段大哭「好驚」

【明報專訊】外號「Lunch哥」的學生李國永和一名退休女保安，涉於2020年辱罵一宗死因研訊的證人，被控藐視法庭，案件昨於高院開審。代號「H女士」的證人供稱，研訊完結後遭人包圍指罵，其間李國永舉起中指，令她擔心受襲。她在庭上看畢事發片段，一度嚎啕大哭稱「好驚啊」。法官表示，法庭有警員和保安戒備，不必擔心，「相信無人能夠喺我呢個法庭搞事，全香港最惡嘅人我都處理過」。

官安慰「全港最惡嘅人我處理過」

原告為律政司長，答辯人為李國永（19歲）和賴瑞英（66歲）。原告方首先讀出開案陳辭稱，死因庭於2020年8月24日處理一宗備受關注的死因研訊，證人「H女士」、「H先生」和「C小姐」均為研訊證人。當日下午近5時，3名證人離開西九龍法院登上私家車，沿途被20至30人包圍，其中數人緊隨其後，向證人大聲辱罵和舉中指。

律政司：須考慮蓄意令證人受驚否

原告表示，李國永和賴瑞英身處人群指罵證人，證人要靠警員開路才能上車。原告稱法庭須考慮李有否舉中指和斥責證人「畀假口供」、賴有否舉起右手罵證人，以及他們是否蓄意使證人受驚，阻礙死因研訊。

報稱受驚的「H女士」供稱，當日和另外兩名證人步出法院，心情非常驚慌，「好多人圍住我哋，驚佢哋會『郁手』打我哋」。她認出李國永一邊舉中指，一邊愈走愈近，「好驚佢整到我哋」。

庭上一度播放事發片段，「H女士」激動稱「我唔想睇番（片段）啊，好驚啊」，並低頭哭泣。法官陳慶偉着她毋須驚慌，只需說出事發經過，「千祈唔好擔心」。

法庭為本案證人頒發匿名令，禁止傳媒公開證人名字，故證人均以代號為名。審訊明續。

【案件編號：HCMP 2254/20】

相關字詞﹕高等法院 Lunch哥 藐視法庭罪 死因研訊

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