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涉騙24萬政府「科技券」 前區議員林進逾20人被捕

【明報專訊】前區議員林進昨在大角嘴榆樹街被警方商業罪案調查科拘捕，懷疑涉一宗2021至2023年的串謀行騙及欺詐案。據了解，林進曾以「同行物流有限公司」名義，申請創新科技署創新及科技基金旗下的「科技券」，並獲批逾24萬元，懷疑涉及欺詐申請資助，案件仍在調查中，由商業罪案調查科跟進，林進至昨晚仍被扣留調查。

創新科技署回應稱，作為「科技券」秘書處的香港生產力促進局去年收到有關「科技券」申請的舉報，創新科技署檢視及分析相關資料後，初步認為有可疑，故主動將有關資料轉交警方跟進，警方經數月調查後展開拘捕。創新科技署重申與生產力促進局一直設有嚴謹檢視機制，以評估、監察和識別收到的申請有否涉及違規行為。

警方回覆稱，商業罪案調查科昨就一宗「串謀詐騙」案件於全港多區展開拘捕行動，行動仍繼續，將於稍後公布拘捕行動詳情。據悉警方至昨晚就案件共拘捕20至30人。

林進是「天水連線」成員，於2019年當選元朗區議員，至2021年7月辭任，同年成立「同行搬屋」公司。

「同行搬屋」今晨在facebook發聲明，強調申請科技券時跟足程序，惟兩年來只獲悉合乎申請資格，預計會獲批24萬元，但從未收到有關資助，並強調自己為在公司註冊處成立的合法公司，有報稅、有為員工購買勞工保險及供強積金。公司昨日發帖強調運作正常，客人的資料及貨物完整無缺。

公司：依程序申券 資助未到手

《文匯報》去年7月31日以「招募黑暴釋囚 煽暴前區議員林進扮普通企業申政府資助」為題，報道林進創辦搬屋公司，假扮普通企業申請政府的「科技券」資助，獲批逾24萬元。報道指出該公司紙皮箱上印有山峰及黑旗圖案，標誌「使用暴徒常用的黃、黑色作為主色」，「具強烈煽暴意識」，形容其是「拎政府錢反政府」。

根據創新科技署網頁，「科技券」於2016年11月推出，目的是支援本地企業或機構使用科技服務和方案，提高生產力，或將業務流程升級轉型。申請機構須符合一定條件，包括根據法例在香港登記、提交申請時在香港有實質業務運作等。每家機構最多可獲60萬元資助。

相關字詞﹕林進

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