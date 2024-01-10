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明專升格聖方濟各大學 自資第四間 今屆畢業獲大學證書 收生寒冬下料取錄人數相若

【明報專訊】明愛專上學院（簡稱明專）昨獲行政長官會同行政會議批准，升格和正名為「聖方濟各大學」（Saint Francis University），成為本港第四間自資大學。今學年準備畢業的學生將有大學名銜的證書。適齡學生人口萎縮，被問在「收生寒冬」的取錄人數目標，校長麥建華料下學年的一年級本科新生人數，與今年千多人的水平相若。麥稱日後辦學「想有自己特色」，會繼續發展3個課程範疇，分別是健康科學、社會服務，以及人文科學與商業。

繼都會大學、樹仁大學及恒生大學升格為自資大學，明專昨獲正名為聖方濟各大學。根據教育局「成為私立大學的路線圖」，校方申請前須連續兩年最少有1500人修讀學位課程、至少3個不同範疇獲「學科範圍評審資格」（PAA）等。

教育局昨表示，明專今學年開設13個經本地評審的自資專上課程，其中12個是學士課程，另一個為碩士課程，分別有約3000名全日制學生和500名兼讀制學生。校方2022年邀請評審局為院校評審，結論獲評為已達私立大學應有水準。

在「收生寒冬」下獲升格大學，麥建華昨午表示，明專的學生人數每年都有些增長，預計下學年維持取錄千多名一年級本科新生，未來招生方向不變，希望入讀學生的志願與校方提供課程相配合。

校長：續攻護理社服人文科學

明專本科熱門課程包括護理學，麥建華說，香港醫療人才極短缺，該科並非靠單一院校提供，校方會繼續審視課程，按學生和社會需要適度發展；校方盼有自己辦學特色，「並非樣樣（課程）都開辦」，將繼續發展健康科學、社會服務，以及人文科學與商業的學術範疇。他稱校方計劃開辦新的護理及專職醫療學碩士課程。

此外，各專上院校現正推動國安教育，麥建華稱該校在不同科目涵蓋國安教育，要求本科生和高級文憑等學生必修，盼學生做有良好品德公民。

下學年申請者毋須更選校手續

已獲有條件取錄仍有效

現時中六生正籌劃升學，麥建華提醒，已透過JUPAS（大學聯招）或專上課程電子預先報名平台（E-APP）申請下學年（2024/25）入讀者，毋須因校方獲「正名」而再有更改選校手續，系統會自行更改校名；已獲有條件取錄的學生，仍屬有效。

被問到聖方濟各大學簡稱，麥笑稱不知學生喜歡哪些名字，「簡稱都是暱稱，看看哪個（名字）受歡迎」。

學生減 專家料「正名效應」趨弱

過往自資院校獲升格大學後，會出現「正名效應」，收生上升。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，明專正名後受歡迎程度會增加，「但未必似以前那麼劇變，因學生人口下跌，入大學比以前容易」。他又說，選自資學士學位者，會考慮科目本身，多於考慮入哪間院校，舉例東華學院的護理、物理治療等醫療類科目亦受歡迎，學生重視該科畢業生待遇、市場需求等因素，建議中六生選科時考慮興趣、能力。

1985年創校，明專前稱明愛徐誠斌學院，2011年改名並開辦首個學士課程，目標發展為天主教大學（見表）。

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