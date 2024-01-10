張劍虹作供押後 辯方將爭議專家口供呈堂性

控方先讀證辭 闡社交平台運作

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻昨日繼續因私事缺席聆訊，由大律師關文渭代表辯方。控方副刑事檢控專員周天行表示昨日原傳召《蘋果》前社長兼同案被告張劍虹作供，但基於彭「未能預計的情况」，先讀出毋須出庭的控方證人口供，然後會播放一小時的相關片段。

至於24段直播片段，辯方引述控方稱打算在傳召證人時播放部分片段，其餘會在完成控方案情前播放。

根據專家證人鄒錦沛的書面證供，其專業範疇包括電腦鑑識。就facebook的使用，鄒稱用戶每次刷新平台會看到「好友」最新的帖文、新聞、已追蹤帳戶的動態，facebook並設讚好、留言和分享3個主要互動功能。

鄒續指，Twitter（現稱X）用戶可發布帖文和重發他人的帖文，因其操作簡單又可分享不同類型資訊而受歡迎；YouTube用戶可開設直播與他人互動，看他人影片之餘自己也能創作影片。而Telegram，鄒指電話號碼可設為公開或非公開，用戶可與他人對話、加入群組或頻道，其中再分為一般和保密對話。

鄒曾就全部6個社交平台或軟件做測試，稱Telegram、Signal和WhatsApp的共通點是每個手提電話只可註冊一個用戶，用者可刪除信息。若Telegram的信息已刪除，不會為對方留下紀錄；就WhatsApp而言，某些情况下對方仍可看到信息。WhatsApp和Telegram用戶同時可編輯信息，但案發時WhatsApp尚未引入該功能；Signal則有自動銷毁信息功能。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）