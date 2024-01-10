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孕婦過路 遭貨車撞飛危殆

【明報專訊】一名懷有4個月身孕的孕婦昨在觀塘過路時遭貨車撞到，飛彈兩米後倒地，重創昏迷；丈夫及其他親友趕赴醫院，孕婦接受手術後留院，昨晚情况危殆。警方圍封現場調查，其後以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕59歲貨車司機。

昨午3時許，一名31歲陳姓女子於駿業街及海濱道交界被貨車撞倒，昏迷送院搶救。警方接報到場圍封，並調查意外原因。現場消息稱，涉事24噸貨車由59歲梁姓男司機駕駛，車上載着一名南亞跟車男工。貨車當時沿海濱道往牛頭角方向行駛，右轉入駿業街時，女子突然橫過馬路，司機疑收掣不及將她撞倒，女子飛彈約兩米後頭部重創倒地昏迷，由救護車送往廣華醫院治理。司機被帶上警車調查，他通過酒精呼氣測試。現場所見，地面遺下大量血迹及疑屬傷者的染血口罩及頸巾，案件由東九龍交通意外調查隊第一隊跟進。

懷胎4月 腦腫出血

女傷者的親友事後趕赴醫院了解，神色哀傷。傷者丈夫傍晚表示，太太已懷有4個月身孕，是夫婦二人的首胎，預計為女嬰，太太意外後腦部出血腫脹，需做手術減輕顱內壓，暫未知胎兒情况。他說太太於附近上班，任職文員，根據警方向他們透露，她事發前在便利店買麵包，欲經馬路步至公園進食，途中遭貨車撞倒。提及媳婦情况，傷者家姑傷心痛哭，「佢係一個好堅強嘅人，希望佢無事」。

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