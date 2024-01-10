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8警涉毆街友屈藏毒 圖遮閉路電視 事主：撳手逼揸刀 拒從「全身被打」

【明報專訊】2020年警方在深水埗通州街公園進行「反毒品掃蕩」，8名警員涉嫌遮蓋閉路電視鏡頭，襲擊露宿者致骨折、誣衊藏毒，以及用棍砸爛其糧食家當。8人早前否認作出意圖妨礙司法公正的作為等罪行（見表），面對最多控罪的郭展昇被控傷人及刑毁共3罪，案件昨於區院開審。庭上播放共約30分鐘閉路電視片段，當中見有警員在現場擊打物品及向鏡頭投擲濕紙巾。其中一名受害露宿者昨日供稱遭3名男警撳手強迫揸刀，他不肯，被拳打腳踢。

被告為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）；其中林華嘉為警長，其餘是警員。他們同屬深水埗警區特別職務隊第一隊，已被停職。

踢打3分鐘 1警旁觀未阻

控方昨於開案陳辭表示，2020年2月4日傍晚5時許，8名被告與另外3名警員到上址公園調查，梁飛鵬望着閉路電視鏡頭並嘗試爬上附近木柱，龐雋詩兩次用濕紙巾擲向鏡頭不果。當警員向越南籍露宿者阮文山查問，梁猛烈抓住阮的頸背及拉他往涼亭，梁、郭展昇及陳守業打踢阮近3分鐘，令他暈眩。閉路電視在樹隙間拍攝到阮受襲，再遭帶到花槽後約一分半鐘，阮出來時上半身屈曲，事後被診斷右方第十節肋骨骨折。控方稱，韓廷光目擊過程及揮手，卻沒履行職務阻止同袍施襲。

先銬露宿者 後檢「白色物件」

根據林華嘉、莫志成及尹栢詩的記事冊內容，同日莫從帳幕拉出另一越南籍露宿者、已故的「阿十」Le Van Muoi（已歿），搜出懷疑危險藥物、冰壺及玻璃瓶，將他拘捕。不過，閉路電視片段顯示的情况相反，莫、尹推倒阿十，使他俯伏地上，由莫為他反手上手銬，當時阿十手中沒有東西，陳守業在旁找到白色物件，交予尹放進透明膠袋。林、莫和尹涉誣告阿十藏毒，林另用手指伸向閉路電視鏡頭，陳則以紅色膠袋遮蔽鏡頭。

廿日後再至球棍砸家當 1警涉3罪

同月24日，多名被告再次到場截停阮文山及翻查物品，郭展昇把一包米丟到地上以哥爾夫球棍砸打，他亦在櫃內取出9個罐頭，用棍逐一砸跌落地繼續擊打，又將膠箱打到碎裂，阮的膠箱更被砸至碎片飛出。韓廷光目睹情况而無阻止。翌月有人投訴警員損毁露宿者財物，警方調查揭發事件。「承認事實」披露，阿十早前離世及被撤銷起訴，阮則沒出席認人程序。

目前因另案還押的阮文山（現年67歲）昨午供稱，當天約7人自稱警員到場，有人佩槍及向他搜身。其間一名男警取出長約40厘米的刀「掟」落地，連同另外兩人「撳」阮的手要他「揸住」；阮不從，3人遂大力對阮拳打腳踢，襲擊其頭頸胸背。阮形容痛得入骨及斷骨，「全身都被打」，躺地而不能站立；直至他被帶返警署，無人向他宣布拘捕。審訊今續。

【案件編號：DCCC 123/21】

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