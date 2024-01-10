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灣區熱搜：澳門元支付、遊艇自由行 橫琴兩文件措施多新猷

【明報專訊】國家發改委公布的《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》、《關於支持橫琴粵澳深度合作區放寬市場准入特別措施的意見》（下稱《特別措施》），明確提出更多政策細節，包括「建設更多趨同澳門的生活街坊」、「允許澳門政務服務智能終端（機）在合作區特定區域佈設，支持使用澳門元繳費支付」。

研准經備案港澳導遊九市執業

橫琴原本是為澳門產業多元化提供空間而設立，橫琴粵澳深度合作區（下稱「合作區」）集中發展現代金融、文旅會展商貿、科技研發和高端製造產業、中醫藥，稱為「四新」產業。《特別措施》覆蓋上述產業，例如「支持經由粵澳醫療機構中藥製劑中心研發的醫療機構中藥製劑向中藥新藥轉化，符合有關規定的，可不開展I、II期臨牀試驗」，就是與中醫藥行業相關措施。文件另提到「允許符合條件的港澳導遊經合作區備案後在粵港澳大灣區內地九市跨境執業」，比前海只允許港澳導遊在區內執業更加開放。

民生方面，《特別措施》提倡研究「特定專用渠道」，以便配送區內澳門居民購買的合理自用非處方類藥品，試點建立粵澳醫療衛生機構醫療文書及檢驗檢查結果互認互通機制。在開放數據通訊領域方面，文件還提到「營造趨同澳門的國際互聯網開放環境」。通關方面，當局會考慮在橫琴口岸增設海運口岸，推動落實粵港澳「遊艇自由行」。

學者：解決「小門不開」 需增風險預警

橫琴創新發展研究院執行院長王振鵬指出，文件有不少首創政策，力度大、範圍廣，解決過去政策「大門開、小門不開」的情况。王振鵬又稱，更開放的政策同時對橫琴合作區的監管能力和水平提出更高要求，一方面由於涉及不同法域，需要進一步加強研究，以確保兩地秩序穩定；另一方面，面對兩種貨幣、兩個金融監管體制，需加強風險預警工作，確保風險可控。

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