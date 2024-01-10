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灣區熱搜：灣區政策密密推 盼吸港澳人力、投資 前海目標明年萬港人就業 橫琴盼5年後納澳一成勞力

【明報專訊】中央頒布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》快將滿5年，國家發改委、商務部及廣東省近日連續發布多份文件，支持橫琴、前海及大灣區內地城市推進與港澳合作，港澳投資的市場門檻繼續降低，目標是吸引更多港人港企、澳人澳企北上發展。

明報記者 林迎

國家發改委去年12月21日公布《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》、《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，12月25日公布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，12月26日公布《關於支持橫琴粵澳深度合作區放寬市場准入特別措施的意見》，廣東省亦有相關政策推出或正在審議（見表）。

前海籌劃口岸 建陸海空客運網

《前海總規》提到，前海目標到2025年入駐港資企業達1.1萬家，香港居民就業人數1萬，備案執業的境外專業人士1000個。截至2022年，前海有港企8274家，5000多港人就業，517人為備案執業專業人士。此外，2022年港澳居民可在前海跨境辦理238項政務事項，到2025年有望達到400項。規劃亦提出積極研究港深西部鐵路（洪水橋—前海），籌劃前海口岸，預留直升機口岸功能，強化水上交通銜接，構建陸海空客運服務網。

橫琴盼2029年6萬澳門人定居

橫琴亦提出至2029年在當地工作和居住的澳門居民人數目標，2024年分別達到5000和2萬，2029年達到4萬和6萬。截至2022年，有1300名澳門居民在橫琴就業，5400人居住。若2029年目標達成，意味12%澳門就業人口在橫琴工作。2023年第三季，澳門總人口為68.1萬，其中外地僱員17.2萬。

深圳高等金融研究院政策與實踐研究所長肖耿對內地傳媒說，規劃未提及前海GDP目標，反而對港人港企數量有要求，正正說明國家將前海視為制度創新的試驗區，目標是以制度創新吸引更多投資和港人就業，可讓河套、南沙或廣東其他地區借鑑，「讓他們（港人）創造價值、創造利潤，才是理想的」。

前海規劃未提GDP目標 學者：讓港人創造價值

國家發改委黨組成員郭蘭峰早前在記者會上強調，前海和橫琴定位都是「服務」香港或澳門，前海的「初心」是「全力支持香港鞏固提升競爭力」，而橫琴「所有工作都要體現澳門的關切」；兩份規劃推出之前，亦有充分聽取包括港澳全國人大代表、政協委員、立法會議員、企業、行業協會、大專院校的意見。

中國（深圳）綜合開發研究院副院長、前海分院院長曲建指出，深港合作早在上世紀80年代全面推進，可稱為1.0版本，集中在加工組裝產業領域上；2000年之後，深港合作上升到2.0版本，集中在服務業合作，香港的物流、金融等行業陸續進入深圳。「回過頭來分析，1980年代的深港合作是產業鏈中游的合作，2000年後的服務業合作是產業鏈下游的合作。如今，深港正發力前端、上游環節的合作，也就是科技創新。」曲建認為，唯有透過制度創新，打通深港在人、財、物、數據上的流通障礙，才能使深港合作邁向技術攻關、成果產業化的3.0時代。

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