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【Emily】共創明Teen友師學員 有機會睇美斯練波 逾1000門票抽籤分配 友師同行優先處理

【明報專訊】球王美斯（圖）2月訪港，無論比賽及賽前練習嘅門票都售罄，但參加政府「共創明『Teen』」嘅基層學生及友師，就有機會免費一睹球王風采。共創明Teen嘅6間地區營辦機構近日向參加嘅友師發出多項活動資訊，最大亮點係觀賞國際邁阿密CF隊公開訓練表演。據Emily所知，活動名額有1000多張門票，相信會好搶手，屆時大會將以抽籤方式處理，有機構列明，如果友師與學員一齊出席，可獲優先處理。

美斯及足球會國際邁阿密2月訪港踢表演賽，賽事喺2月4日舉行，而主辦單位識搵錢，連2月3日嘅練習環節都要賣飛，但美斯魅力難擋，售價580元至780元嘅練習門票照樣沽清。而文體旅局有預留門票，撥咗啲出嚟畀共創明Teen計劃。有政府中人同Emily講，雖然今次唔係入場睇比賽，但同學有機會近距離睇球王練波，應該都好鼓舞，希望帶到正能量畀同學，亦希望佢哋會鍾意體育活動。

另推模擬在囚體驗活動

睇番營辦機構嘅活動資訊，項目都幾多元，除咗睇波，2月有一項名為「思囚之路」活動，標榜係「嶄新的模擬在囚體驗教育活動」。活動喺馬坑監獄舉行，利用咗懲教院所真實環境，畀學生設身處地體驗由被捕、審訊、定罪、收押、訓練到釋放嘅模擬在囚過程，體驗囚倉及獨立囚室體驗。

相關字詞﹕美斯 共創明teen 共創明Teen計劃

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