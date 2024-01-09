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港聞

港聞二

自由黨倡徵港人離境稅 「非針對北上消費」

【明報專訊】財政司長陳茂波下月發表《財政預算案》，重振本港市道和經濟成為焦點。自由黨昨與陳茂波會面，建議向本港居民開徵「海陸空離境稅」，並提出放寬深圳戶籍居民來港「一周一行」至「一周多行」或「一簽多行」，並擴大對象至其他大灣區內地城市居民。

另倡深推「一簽多行」及擴闊

自由黨4名立法會議員昨與陳茂波會面，就新一份預算案提出建議。近月大批港人北上消費及到海外旅遊，該黨建議開徵港人「海陸空離境稅」，以增加政府經常收入。自由黨黨魁張宇人稱，建議屬短暫措施，具體金額經政府評估後決定。被問到會否影響香港與內地關係，他強調建議市民循任何途徑離港均需繳稅，並非針對經陸路北上的港人。

自由黨同時促請政府提請中央放寬深圳戶籍居民來港的「一周一行」規定，實施「一周多行」或「一簽多行」，並擴大對象至其他大灣區其他內地城市居民，吸引更多內地人來港。政府去年推出「香港夜繽紛」刺激晚間市道，自由黨認為應撥資源延續活動，並發展夜市經濟，包括舉辦特色市集、參考內地和台灣設立大型長期夜市、與商界合作推出消費優惠等。

本港樓市持續疲弱，去年《施政報告》放寬部分樓市「辣招」。自由黨認為現時本港樓市已回落，建議政府逐步「撤辣」，取消買家印花稅（BSD）及額外印花稅（SSD），讓市民及發展商對樓市重拾信心。

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